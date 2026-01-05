Кинолог объяснил, какие игрушки необходимы собакам

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Собакам нужно подбирать игрушки, которые будут отвечать их желаниям, не навредят им, а также окажут положительное влияние на питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"В выборе игрушек нужно ориентироваться не на то, что "мило", а на то, что действительно практично и подходит собаке. Дети, например, любят мягкие игрушки. А вот питомцам они нужны далеко не всегда. Меж тем рынок просто завален такими вариантами, которые рассчитаны, конечно, на желания людей. Опыт показывает, что мягкие игрушки наименее практичны: их легко разорвать, а еще собака может съесть наполнитель. Поэтому некоторые из них даже опасны", - сказал Голубев

Он разделил полезные игрушки на несколько категорий: жевательные, для преследования, для перетягивания и развивающие. Каждый тип игрушки будет по-своему интересен для собаки. Первый вид игрушек соответствует сильному желанию собаки что-то погрызть. Это одна из базовых потребностей собак – постоянно что-то пробовать на зуб. У щенков меняются зубы, поэтому они часто жуют и грызут все подряд. Мягкие варианты им не подходят.

"Отдавайте предпочтение игрушкам из прочных материалов, например, из литой резины. Можно даже подобрать вариант из оленьих рогов. Такие предметы сложно разгрызть, они надолго занимают питомца, снимают тревожность, а также массируют десны и счищают налет", - отметил Голубев.

По его словам, игрушки для преследования помогут собакам не забыть свой охотничий инстинкт, который до сих пор живет во многих из них. Поэтому классический и самый удачный вариант игрушки – это мячик.

"Но и тут есть нюансы: старайтесь выбирать мячи без ворса, а не теннисные, чтобы у питомца не возникало соблазна оторвать нитки и съесть их. Играйте всегда на закрытой безопасной территории. Хорошая альтернатива мячику - фрисби", - подчеркнул глава РКФ.

Голубев добавил, что есть еще один тип игрушки для преследования, который хорошо подошел бы щенку. "В этой же категории - игрушки-трепалки. Но, как было сказано, мягкие игрушки подходят далеко не всем собакам. Такой вариант можно предложить щенку, но нужно всегда следить, чтобы он не разорвал ее и не съел наполнитель", - объяснил он.

В свою очередь игрушки для перетягивания помогут укрепить тело собаки, ее навыки и хватку. "Канатики с узелками или мячиками – неплохой вариант для совместной игры. Они не только снимают стресс, но и укрепляют тело, навыки хватки. Но важно соблюдать меры безопасности и использовать их правильно: не дергать резко, не поднимать собаку в воздух, приучать ее к команде "Отдай", отвлекая лакомством. Следите, чтобы не травмировать зубы и шею питомца", - рассказал эксперт.

Рынок предлагает множество вариантов "умных" игрушек, но основной принцип работы большинства из них – это стимулирование интереса собаки с помощью спрятанного лакомства. "Например, еда размещается в разных ячейках, и питомцу нужно догадаться, как их открыть. Либо лакомства помещаются внутрь конга или мячика с отверстиями. Собаке нужно катать и двигать игрушку, чтобы понять, как достать угощение. Такие игрушки дают хорошую дополнительную умственную нагрузку", - подчеркнул глава РКФ.

Согласно общим рекомендациям кинологической федерации, игрушки не должны помещаться в пасть собаки целиком или иметь мелкие детали. "Ориентируйтесь на возраст и активность питомца. Например, первые игрушки лучше выбирать самые прочные, потому что щенки склонны все пробовать на зуб. А вот пожилым собакам можно подобрать более мягкие варианты, например, пищалки", - объяснил Голубев.