Культура
 
08:00 05.01.2026
"Джентльмены удачи": как сложилась судьба актеров любимого фильма
"Джентльмены удачи": как сложилась судьба актеров любимого фильма - РИА Новости, 05.01.2026
"Джентльмены удачи": как сложилась судьба актеров любимого фильма
Этот фильм знают наизусть, но все равно пересматривают снова и снова, в том числе на Новый год. О том, как появились "Джентльмены удачи" и сложились судьбы... РИА Новости, 05.01.2026
2026
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Кадр фильма "Джентельмены удачи"
Кадр фильма Джентельмены удачи
© Мосфильм (1971)
Кадр фильма "Джентельмены удачи"
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Жанна Старицына. Этот фильм знают наизусть, но все равно пересматривают снова и снова, в том числе на Новый год. О том, как появились "Джентльмены удачи" и сложились судьбы создателей картины, — в материале РИА Новости.

Режиссер с тюремным прошлым

Кинорежиссер Георгий Данелия
Кинорежиссер Георгий Данелия
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Кинорежиссер Георгий Данелия
Многие уверены, что "Джентльменов удачи" снял Георгий Данелия. Это не совсем так. Официальным режиссером значится Александр Серый — с Данелией они познакомились и подружились на Высших режиссерских курсах при "Мосфильме". Почти сразу после их окончания Серый оказался за решеткой: на почве ревности ударил соперника молотком, тот остался инвалидом. Приговорили к нескольким годам лишения свободы, однако освободили досрочно.
Данелия помог ему вернуться в профессию и поручился за него на "Мосфильме". Пообещал: если что-то пойдет не так, доведет картину до конца сам. Первоначально фильм назывался "Рецидивист". Сценарий писали под конкретных артистов. Андрея Миронова планировали сделать угонщиком автомобилей по прозвищу Пижон, Юрия Никулина — снять в необычном амплуа альфонса и многоженца. А Ролану Быкову предназначалась роль фальшивомонетчика по кличке Миллиметр. Затем сценарий переписывали несколько раз, постепенно убирая одних персонажей и добавляя других.
Евгений Леонов в кадре фильма "Джентельмены удачи"
Евгений Леонов в кадре фильма Джентельмены удачи
© Мосфильм (1971)
Евгений Леонов в кадре фильма "Джентельмены удачи"
В итоге на главную роль без проб пригласили Евгения Леонова — Данелия снимал его почти во всех своих картинах. К работе актер отнесся серьезно: ходил в Бутырскую тюрьму, наблюдал за заключенными. Пригодился и личный опыт Серого, знавшего тюремный быт изнутри. Впрочем, по требованию консультантов часть жаргона решили заменить вымышленными словами — так в фильме появились "редиска", "сосиска" и "петух гамбургский".

Звездный час Василия Алибабаевича

Раднэр Муратов в кадре фильма "Джентельмены удачи"
Раднэр Муратов в кадре фильма Джентельмены удачи
© Мосфильм (1971)
Раднэр Муратов в кадре фильма "Джентельмены удачи"
Василия Алибабаевича должен был сыграть Фрунзик Мкртчян, но он не смог участвовать в съемках. Были пробы с Владимиром Этушем, Баадуром Целадзе и другими — не тот типаж. В итоге пригласили Раднэра Муратова, знакомого зрителям по эпизодам в фильмах "12 стульев" и "Максим Перепелица".
Раднэр Муратов в кадре фильма "Джентельмены удачи"
Раднэр Муратов в кадре фильма Джентельмены удачи
© Мосфильм (1971)
Раднэр Муратов в кадре фильма "Джентельмены удачи"
На съемочной площадке он точно выполнял указания режиссера и мужественно переносил сложности. По воспоминаниям коллег, в сцене пожара актер получил ожог радужной оболочки глаза, но продолжил работать. В его фильмографии около 80 ролей, однако именно "Джентльмены удачи" сделали его знаменитым.
Тем не менее судьба Муратова сложилась трагично. Он увлекался скачками и почти все деньги проигрывал на ипподроме. Это стало одной из причин разрыва с женой, которая забрала единственного сына. В последние годы жизни — инсульт, болезнь Альцгеймера. Муратов выходил из дома и терялся на улицах. В 2004-м умер от повторного инсульта.

Савелий Крамаров: от "Косого" до Голливуда

Савелий Крамаров
Савелий Крамаров
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
Перейти в медиабанк
Савелий Крамаров
На Хмыря пробовались Лев Дуров, Виктор Сергачев и Рудольф Рудин. Но в результате пригласили Георгия Вицина. Косого сыграл Савелий Крамаров. Специально для них написали музыкальные номера. Крамаров должен был спеть о Ялте, куда мечтал попасть его герой, а Вицин — про слона в Африке. Но в окончательный вариант фильма эти эпизоды не вошли.
Кадр фильма "Джентельмены удачи"
Кадр фильма Джентельмены удачи
© Мосфильм (1971)
Кадр фильма "Джентельмены удачи"
До "Джентльменов удачи" Крамаров снимался преимущественно в эпизодах, а здесь — одна из главных ролей. В культовой сцене в такси с Олегом Видовым, когда ищут памятник "мужику в пиджаке", каждая реплика Савелия вызывала хохот, переснимали несколько раз. Это было в павильоне: туда прикатили "Волгу", а пейзажи за окном дорисовали на экране.
Сцена с цистерной цемента тоже павильонная. Крамаров отказался лезть в настоящий бак из-за клаустрофобии. На улице показано только, как актеры выбираются из машины, причем Крамарова среди них нет. Сам "цемент" — подкрашенная хлебная закваска.
В 1981-м Крамаров уехал в США, написав открытое письмо Рональду Рейгану. Там снимался в рекламе и эпизодах. Один из самых известных — в фильме "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером. Умер в 1995-м от рака.

Жизнь после титров

Актер Николай Прокопович, режиссер-постановщик Александр Серый и актриса Нина Русланова на съемках фильма "Берегите мужчин"
Актер Николай Прокопович, режиссер-постановщик Александр Серый и актриса Нина Русланова на съемках фильма Берегите мужчин
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Актер Николай Прокопович, режиссер-постановщик Александр Серый и актриса Нина Русланова на съемках фильма "Берегите мужчин"
Эмигрировали также Олег Видов, Лариса Мондрус, исполнившая песню "Проснись и пой", а также Наталья Воробьева — та самая воспитательница детского сада, которая в начале картины жалуется на плохой аппетит у малышей.
Александр Серый уже на съемках знал, что болен раком крови. Успех — снять еще две картины: "Ты — мне, я — тебе" и "Берегите мужчин!". Ему становилось все хуже. Режиссер покончил с собой за несколько дней до 60-летия.
А "Джентльмены удачи" — по-прежнему одна из самых любимых новогодних комедий. Разошлась на цитаты еще в 1970-е: "Динамо" бежит? Все бегут", "Лошадью ходи", "Снег башка попадет — совсем мертвый будешь", "Хулиганы зрения лишают". Это фильм, который каждый раз включаешь "на минутку" и неизменно досматриваешь до конца.
Киноактер Николай Рыбников - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Всем известный лесоруб из "Девчат": каким был в жизни Николай Рыбников
13 декабря 2025, 08:00
13 декабря 2025, 08:00
 
