В Киеве нашли мертвой дочь генерала, известного по делу Гонгадзе
22:45 05.01.2026
В Киеве нашли мертвой дочь генерала, известного по делу Гонгадзе
В Киеве нашли мертвой дочь генерала, известного по делу Гонгадзе - РИА Новости, 05.01.2026
В Киеве нашли мертвой дочь генерала, известного по делу Гонгадзе
Дочь генерала МВД Украина Юрия Дагаева, известного по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, найдена мертвой в своей квартире в Киеве, сообщило... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
киев
украина
киевская область
георгий гонгадзе (журналист)
леонид кучма
страна.ua
киев
украина
киевская область
в мире, киев, украина, киевская область, георгий гонгадзе (журналист), леонид кучма, страна.ua, гибдд мвд рф
В мире, Киев, Украина, Киевская область, Георгий Гонгадзе (журналист), Леонид Кучма, Страна.ua, ГИБДД МВД РФ
В Киеве нашли мертвой дочь генерала, известного по делу Гонгадзе

В Киеве нашли мертвой дочь генерала МВД, известного по делу об убийстве Гонгадзе

Военнослужащий у входа в здание полиции
Военнослужащий у входа в здание полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий у входа в здание полиции. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Дочь генерала МВД Украина Юрия Дагаева, известного по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, найдена мертвой в своей квартире в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Киеве найдена мертвой Анна Дагаева - дочь генерала МВД Юрия Дагаева, известного по делу Гонгадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, 50-летняя женщина перестала выходить на связь, тогда родственники решили вскрыть квартиру в присутствии полиции.
"Анна Дагаева была обнаружена лежащей на полу с разбитым лицом. Она была уже мертва. Медики не нашли других внешних признаков насильственной смерти, также в квартире ничего не указывало на нападение с последующим убийством. Предварительно смерть считают не криминальной, однако пока не исключают любые версии, учитывая большое количество имущества, которым владела Анна", - пишет издание.
Юрий Дагаев был начальником ГАИ, замминистра внутренних дел, работал начальником госуправделами. Издание отметило, что его имя фигурировало в СМИ в контексте дела об убийстве Гонгадзе. Обсуждалась версия, что он мог быть отдать приказ о расправе с журналистом. Однако официально эта версия не подтвердилась. В 2003 году Дагаев скончался.
Гонгадзе в апреле 2000 года основал интернет-издание "Украинская правда", в котором резко критиковал политику бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Несколько месяцев подряд Гонгадзе сообщал Генпрокуратуре об угрозах неизвестных в свой адрес. В сентябре того же года журналист пропал без вести, возвращаясь с работы домой. Спустя две недели его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу Киевской области.
В 2013 году суд признал виновным в убийстве Гонгадзе бывшего генерала МВД Алексея Пукача. Журналисту посмертно присвоили звание Героя Украины.
В миреКиевУкраинаКиевская областьГеоргий Гонгадзе (журналист)Леонид КучмаСтрана.uaГИБДД МВД РФ
 
 
