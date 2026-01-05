В Киеве нашли мертвой дочь генерала, известного по делу Гонгадзе

"Анна Дагаева была обнаружена лежащей на полу с разбитым лицом. Она была уже мертва. Медики не нашли других внешних признаков насильственной смерти, также в квартире ничего не указывало на нападение с последующим убийством. Предварительно смерть считают не криминальной, однако пока не исключают любые версии, учитывая большое количество имущества, которым владела Анна", - пишет издание.