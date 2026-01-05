Рейтинг@Mail.ru
В Москве более 500 храмов будут работать на Рождество - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:48 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/khramy-2066472560.html
В Москве более 500 храмов будут работать на Рождество
В Москве более 500 храмов будут работать на Рождество - РИА Новости, 05.01.2026
В Москве более 500 храмов будут работать на Рождество
Более 500 храмов будут работать в Москве на Рождество, посетят их более 1 миллиона человек, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:48:00+03:00
2026-01-05T14:48:00+03:00
религия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011026109_0:222:2850:1825_1920x0_80_0_0_f65f4ff89c89421a744d818f31b85bbe.jpg
https://ria.ru/20260105/post-2066423506.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011026109_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_84ae4cc71bdd520f8087f60f53905b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия
Религия, Москва, Россия
В Москве более 500 храмов будут работать на Рождество

Более 500 храмов будут работать в Москве на Рождество

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБогослужение в храме
Богослужение в храме - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Богослужение в храме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 500 храмов будут работать в Москве на Рождество, посетят их более 1 миллиона человек, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
"У нас будут работать 534 храма, включая монастыри. Мы ожидаем ориентировочно более миллиона человек", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько храмов будет работать в Москве на Рождество и какое количество человек посетит их.
Рождество Христово по православной традиции в России ежегодно отмечают 7 января. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, а потом отмечают его в семьях.
Новогодняя иллюминация на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Священник рассказал, когда можно завершить Рождественский пост
Вчера, 04:06
 
РелигияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала