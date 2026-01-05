Рейтинг@Mail.ru
17:30 05.01.2026
Актера Андрея Хорошева похоронят в Сухуме 7 января
Актера Андрея Хорошева похоронят в Сухуме 7 января

Актера, сценариста и режиссера Андрея Хорошева похоронят в Сухуме 7 января

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Актера, сценариста и режиссера Андрея Хорошева похоронят в Сухуме 7 января, сообщил РИА Новости продюсер Сергей Члиянц.
Хорошев скончался в возрасте 66 лет.
"Его похоронят в Сухуме в Абхазии. Отпевание пройдет в Михайловской церкви при кладбище 7 января в 12.00", - сказал собеседник агентства.
Хорошев родился 29 июня 1959 года в Нахабино Московской области. Известность получил благодаря ролям в фильмах: "Доктор Живаго", "Боец", "Адмиралъ". В фильмографии актера более 10 картин, зритель запомнил Хорошева под псевдонимом "Андрей И".
 
СухумАбхазия
 
 
