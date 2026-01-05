https://ria.ru/20260105/khoroshev-2066499923.html
Актера Андрея Хорошева похоронят в Сухуме 7 января
Актера Андрея Хорошева похоронят в Сухуме 7 января
Актера, сценариста и режиссера Андрея Хорошева похоронят в Сухуме 7 января, сообщил РИА Новости продюсер Сергей Члиянц. РИА Новости, 05.01.2026
сухум
абхазия
Актера, сценариста и режиссера Андрея Хорошева похоронят в Сухуме 7 января