https://ria.ru/20260105/khorly-2066442557.html
Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах, госпитализировали в Москву
Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах, госпитализировали в Москву - РИА Новости, 05.01.2026
Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах, госпитализировали в Москву
В Москву доставили ребенка, пострадавшего при атаке дронов ВСУ на Хорлы в Херсонской области, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T09:54:00+03:00
2026-01-05T09:54:00+03:00
2026-01-05T11:51:00+03:00
происшествия
москва
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023125935_0:64:2442:1438_1920x0_80_0_0_d38167ee5a97250dee05fb968468e021.jpg
https://ria.ru/20260103/saldo-2066183415.html
https://ria.ru/20260102/vsu-2066112326.html
https://ria.ru/20260102/vsu-2066116503.html
https://ria.ru/20260102/khorly-2066111880.html
москва
россия
херсонская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023125935_220:0:2223:1502_1920x0_80_0_0_991fea6fa24b450e210e6cd525d71896.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области, республика крым
Происшествия, Москва, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Республика Крым
Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах, госпитализировали в Москву
Пострадавший при атаке ВСУ в Хорлах ребенок госпитализирован в Москву
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Москву доставили ребенка, пострадавшего при атаке дронов ВСУ на Хорлы в Херсонской области, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«
"В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава госпитализирован 12-летний ребенок, получивший тяжелую минно-взрывную травму в результате атаки беспилотников ВСУ в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января. Дорогу пациент перенес удовлетворительно", — рассказали в ведомстве.
Пострадавшего перевезли в сопровождении специалистов службы медицины катастроф и передали в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ.
Как сообщил глава Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения больницы Дмитрий Прометной, пациент поступил в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.
"Сразу после поступления ему было выполнено комплексное лабораторно-инструментальное обследование, в том числе компьютерная томография головного мозга, грудной и брюшной полости", — уточнил он.
В ближайшее время специалисты определят дальнейшую тактику лечения и оценят необходимость хирургического вмешательства. Ранее ребенку оказали помощь в медицинских организациях Херсонской области
и Крыма.
В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Херсонской области, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Владимир Сальдо
, боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. По последним данным, погибли 29 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В четверг днем противник совершил еще одну атаку на регион. При ударе БПЛА по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.