Ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах, госпитализировали в Москву

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Москву доставили ребенка, пострадавшего при атаке дронов ВСУ на Хорлы в Херсонской области, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

« "В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава госпитализирован 12-летний ребенок, получивший тяжелую минно-взрывную травму в результате атаки беспилотников ВСУ в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января. Дорогу пациент перенес удовлетворительно", — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего перевезли в сопровождении специалистов службы медицины катастроф и передали в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ .

Как сообщил глава Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения больницы Дмитрий Прометной, пациент поступил в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ .

"Сразу после поступления ему было выполнено комплексное лабораторно-инструментальное обследование, в том числе компьютерная томография головного мозга, грудной и брюшной полости", — уточнил он.

В ближайшее время специалисты определят дальнейшую тактику лечения и оценят необходимость хирургического вмешательства. Ранее ребенку оказали помощь в медицинских организациях Херсонской области и Крыма.

Атаки ВСУ на Хорлы

В ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Херсонской области, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Владимир Сальдо , боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. По последним данным, погибли 29 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.