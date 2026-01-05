Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Малюка.
Ранее в понедельник советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что начальник центра спецопераций "А" СБУ Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы спецслужбы вместо Малюка.
"Начальнику центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Хмаре Евгению Леонидовичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Со своей стороны, депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что заявление Малюка об отставке с поста главы СБУ еще должен рассмотреть парламент. После этого Зеленский представит кандидатуру нового главы СБУ. "Далее снова более 226 (голосов от депутатов за кандидатуру – ред.) и назначение. Это тоже очевидно - Евгений Хмара. Но здесь может быть не так быстро с голосованием, просто временно сделают исполняющим обязанности главы СБУ", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Малюк занимал кресло главы СБУ с 7 февраля 2023 года.
Ранее Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Кроме того, он сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать министром обороны. В воскресенье Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства Валерия Вавринюка. В понедельник он назначил замглавы украинского МИД, члена украинской рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине Сергея Кислицу первым заместителем главы его офиса.