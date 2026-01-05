Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ

Со своей стороны, депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что заявление Малюка об отставке с поста главы СБУ еще должен рассмотреть парламент. После этого Зеленский представит кандидатуру нового главы СБУ. "Далее снова более 226 (голосов от депутатов за кандидатуру – ред.) и назначение. Это тоже очевидно - Евгений Хмара. Но здесь может быть не так быстро с голосованием, просто временно сделают исполняющим обязанности главы СБУ", - написал Железняк в своем Telegram-канале.