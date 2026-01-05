Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ
15:43 05.01.2026
Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ
Владимир Зеленский подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Малюка.
украина
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Малюка.
Ранее в понедельник советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что начальник центра спецопераций "А" СБУ Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы спецслужбы вместо Малюка.
Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ, заявили в Раде
Вчера, 06:40
"Начальнику центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Хмаре Евгению Леонидовичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Со своей стороны, депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что заявление Малюка об отставке с поста главы СБУ еще должен рассмотреть парламент. После этого Зеленский представит кандидатуру нового главы СБУ. "Далее снова более 226 (голосов от депутатов за кандидатуру – ред.) и назначение. Это тоже очевидно - Евгений Хмара. Но здесь может быть не так быстро с голосованием, просто временно сделают исполняющим обязанности главы СБУ", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Малюк занимал кресло главы СБУ с 7 февраля 2023 года.
Ранее Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Кроме того, он сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать министром обороны. В воскресенье Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеку, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства Валерия Вавринюка. В понедельник он назначил замглавы украинского МИД, члена украинской рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине Сергея Кислицу первым заместителем главы его офиса.
