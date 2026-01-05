Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк рассказал, как часто хакеры атакуют российские компании - РИА Новости, 05.01.2026
06:03 05.01.2026
Сбербанк рассказал, как часто хакеры атакуют российские компании
Сбербанк рассказал, как часто хакеры атакуют российские компании
Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор в 2025 году, каждые три минуты одна из российских компаний испытывает на себе... РИА Новости, 05.01.2026
https://ria.ru/20251217/khakery-2062510862.html
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор в 2025 году, каждые три минуты одна из российских компаний испытывает на себе кибератаку, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Да, атаковать продолжают. В 2025 году мы в целом фиксируем трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор. Трехкратный рост – это много. Каждые три минуты, условно, одна из российских компаний испытывает на себе атаку со стороны киберпреступников", - сказал он.
Кузнецов отметил, что Сбербанк остается одной из главных целей кибератак.
"В "Сбере" мы используем специальную систему для автоматического поиска и управления уязвимостями, собственной разработки и продолжаем развивать ее. Она способна сама предугадывать возможные вектора атак и параллельно адаптировать механизмы защиты", - рассказал зампред правления.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Раскрыто, сколько хакеры тратят на успешную атаку на российскую компанию
17 декабря 2025, 00:27
 
