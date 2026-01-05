Сбербанк рассказал, как часто хакеры атакуют российские компании

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор в 2025 году, каждые три минуты одна из российских компаний испытывает на себе кибератаку, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Да, атаковать продолжают. В 2025 году мы в целом фиксируем трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор. Трехкратный рост – это много. Каждые три минуты, условно, одна из российских компаний испытывает на себе атаку со стороны киберпреступников", - сказал он.

Кузнецов отметил, что Сбербанк остается одной из главных целей кибератак.