Сбербанк рассказал, как часто хакеры атакуют российские компании
Сбербанк рассказал, как часто хакеры атакуют российские компании - РИА Новости, 05.01.2026
Сбербанк рассказал, как часто хакеры атакуют российские компании
Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор в 2025 году, каждые три минуты одна из российских компаний испытывает на себе... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T06:03:00+03:00
2026-01-05T06:03:00+03:00
2026-01-05T06:03:00+03:00
станислав кузнецов
сбербанк россии
станислав кузнецов, сбербанк россии
Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Сбербанк рассказал, как часто хакеры атакуют российские компании
Кузнецов: хакеры в три раза чаще стали атаковать российские компании
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор в 2025 году, каждые три минуты одна из российских компаний испытывает на себе кибератаку, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Да, атаковать продолжают. В 2025 году мы в целом фиксируем трехкратный рост атак на отечественный корпоративный сектор. Трехкратный рост – это много. Каждые три минуты, условно, одна из российских компаний испытывает на себе атаку со стороны киберпреступников", - сказал он.
Кузнецов
отметил, что Сбербанк
остается одной из главных целей кибератак.
"В "Сбере" мы используем специальную систему для автоматического поиска и управления уязвимостями, собственной разработки и продолжаем развивать ее. Она способна сама предугадывать возможные вектора атак и параллельно адаптировать механизмы защиты", - рассказал зампред правления.