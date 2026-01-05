Рейтинг@Mail.ru
Работал с Неймаром и Дзюбой: "Спартак" назначил главным экс-помощника Эмери
Футбол
 
19:20 05.01.2026 (обновлено: 19:53 05.01.2026)
Работал с Неймаром и Дзюбой: "Спартак" назначил главным экс-помощника Эмери
Работал с Неймаром и Дзюбой: "Спартак" назначил главным экс-помощника Эмери - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Работал с Неймаром и Дзюбой: "Спартак" назначил главным экс-помощника Эмери
Слухи о том, что в "Спартаке" определились с новым главным тренером, оказались правдой. 5 января столичный клуб объявил, что пост займет испанец Хуан Карлос... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
футбол
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
унаи эмери
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
2026
Роберт Шилькович
спартак москва, российская премьер-лига (рпл), унаи эмери, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Футбол, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Унаи Эмери, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт
Работал с Неймаром и Дзюбой: "Спартак" назначил главным экс-помощника Эмери

"Спартак" назначил Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером

Хуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Getty Images / George Wood - UEFA
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Слухи о том, что в "Спартаке" определились с новым главным тренером, оказались правдой. 5 января столичный клуб объявил, что пост займет испанец Хуан Карлос Карседо. Подробнее о вернувшемся в "Спартак" спустя почти 14 лет специалисте — в материале РИА Новости Спорт.

Играл вместе с Эмери, прежде чем стать тренером

Карседо начал демонстрировать задатки тренера еще во времена футбольной карьеры. Партнеры описывали опорного полузащитника как умнейшего игрока, связывающего все и всех на поле. Одноклубники в мадридском "Атлетико", с которым Карседо боролся за выход в Примеру, шутили, что в непонятной ситуации можно отдать мяч ему и тогда команда сохранит владение.
За основу "матрасников" Карседо поиграл не много — чуть больше 10 матчей. В 2002 году он отправился в клуб попроще — "Леганес". Там и произошло судьбоносное знакомство с Унаи Эмери. После окончания карьеры футболиста Карседо проработал с ним в тандеме 14 лет.
Хуан Карлос Карседо и Унаи Эмери
Хуан Карлос Карседо и Унаи Эмери - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Getty Images / Jean Catuffe
Хуан Карлос Карседо и Унаи Эмери
Правда, начинал Карседо без своего товарища. Первой работой стала позиция помощника главного тренера в "Лас-Пальмасе", где он закончил игровую карьеру. Эмери в то время стал главным в скромной "Лорке". За отличные результаты его вскоре позвали в "Альмерию". В этом клубе Унаи воссоединился с Карседо, пригласив его в свой тренерский штаб.
Дональд Трамп и Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Забрал премию мира и разбомбил Венесуэлу: теперь США лишат ЧМ из-за Трампа?
3 января, 15:15

"Неудача в "Спартаке" дала импульс"

В "Альмерии" Эмери и Карседо добились лучшего результата в истории клуба. После была "Валенсия", где тандем провел четыре года, а оттуда испанцы отправились в "Спартак". Не задалось: тренерский штаб распустили 26 матчей спустя. За тот промежуток "Спартак" выиграл всего 12 матчей, а едва ли не самым ярким событием стал конфликт Эмери с Артемом Дзюбой, после которого нападающий назвал Унаи "тренеришкой".
По словам Карседо, они с Эмери разделяли важность опыта работы за границей, и это сыграло большую роль в принятии предложения "Спартака".
«
"Владелец хотел побороться за победу в чемпионате и играть в Лиге чемпионов, и он предложил нам интересный в спортивном и финансовом планах проект. Мы были молодыми и стремились к новому опыту. Хотя мы и не добились ожидаемого результата, время, проведенное в Москве, дало нам импульс к возвращению в Испанию с новыми силами", — рассказал Карседо Coaches’ Voice.
После успешного отрезка в "Севилье" тандем перешел в "ПСЖ". Там Карседо научился работе со звездами мирового масштаба. В парижском клубе он застал и Неймара, и Килиана Мбаппе. В "Арсенале" получилось хуже. Карседо считает, что им с Эмери не дали достаточно времени — не удалось реализовать все планы.
Роман Павлюченко с женой Ларисой - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Он идеальный муж": кого считают главным "каблуком" российского футбола
1 января, 08:00

Успехи на Кипре и сходство со Станковичем

К 2019 году Карседо созрел для самостоятельной работы. Считается, что он никогда не был у Эмери "на подхвате" — Хуан Карлос был вполне самостоятельной тренерской единицей. "Унаи всегда отводил мне важную роль, — рассказывал он. — Мы работали рука об руку. Я отвечал за одну группу игроков, пока он занимался другой. Он умел делегировать задачи и давал ассистентам почувствовать свою важность".
"Сольную" карьеру Карседо начал с "Ибицы", которую специалист сходу поднял в Сегунду. Три года спустя он ушел в "Сарагосу", но долго не продержался. Карседо уволили после четырех побед в 15 матчах. А вскоре подвернулся вариант с кипрским "Пафосом" — клубом, совладельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Руководство "Спартака" испанец подкупил в том числе результатами — он сделал из команды чемпиона и обладателя Кубка страны и вывел в основной этап Лиги чемпионов, где "Пафос" претендует на попадание в плей-офф после шести матчей.
О Карседо позитивно отзываются экс-футболисты "Спартака". По словам Павла Яковлева, испанец все свое время посвящает футболу, а Илья Кутепов называет его уравновешенным и тихим. Правда, судя по видео с установок Карседо в "Пафосе", за годы после ухода из "Спартака" он стал более эмоциональным. В "ПСЖ" у тренера был конфликт с Хатемом Бен Арфа, который просил испанца вести себя сдержаннее, а в "Спартаке" Карседо однажды получил красную карточку за споры с судьями. Невольно напрашивается параллель с экс-тренером "Спартака" Деяном Станковичем, который, среди прочего, запомнился чересчур экспрессивным поведением на бровке и неоднократными отстранениями.
Хуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Getty Images / Srdjan Stevanovic
Хуан Карлос Карседо
Части футбольного сообщества назначение Карседо главным тренером "Спартака" не внушает доверия. К примеру, футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что сомневается в способности испанского специалиста достичь тех целей, что ставит перед собой клуб.
А по мнению экс-футболиста "красно-белых" Валерия Масалитина, Карседо совсем не подходит "Спартаку". По его словам, команда "наиграла на большее".
«

"На мой взгляд, команду должен возглавлять человек с именем. "Спартак" - народная команда, флагман нашего футбола. Да, в последнее время у клуба многое не складывается, но, как говорится, рыба гниет с головы. Здесь в первую очередь нужно разбираться с руководством: почему в команде происходят постоянные тренерские отставки, почему все развивается именно так. Нужно уже выбрать систему и придерживаться ее. Честно говоря, эта тренерская чехарда уже надоела: приходят, уходят, а положительного результата нет", — рассказал он РИА Новости.

Масалитин добавил, что Карседо — тренер, который "не добился ничего серьезного". "Давайте честно: чемпионат Кипра — это все-таки чемпионат Кипра. Не знаю. Повторюсь еще раз: "Спартак" заслуживает большего", - отметил он.
Согласно заявлению клуба, Карседо вместе со своим штабом начнет работу в "Спартаке" 8 января. В его команду также войдет Вадим Романов, исполнявший обязанности главного тренера после увольнения Станковича. Дебютным официальным матчем для Карседо в "Спартаке" станет выездная игра с "Сочи" 1 марта.
Андрей Аршавин и Юлия Барановская - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Живем с мамами и платим алименты": Аршавин раскрывает шокирующую правду
4 января, 08:00
 
Футбол
 
