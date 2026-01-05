Нападению США на Каракас содействовали местные агенты, сообщил источник

КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Нападению США на Каракас содействовали местные агенты, заявил РИА Новости Эдгар Алехандро Луго Перейра, венесуэльский подполковник, находящийся в активном резерве армии.
Он побывал на военной базе Фуэрте-Тиуна, откуда США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его супругой.
"Мы знаем, что здесь есть агенты, люди, работающие на правительство США в той или иной форме, венесуэльцы и иностранцы, которые действовали как троянские кони, передавая информацию врагу. Это происходит по всему миру", - отметил подполковник.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.