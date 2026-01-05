Рейтинг@Mail.ru
Нападению США на Каракас содействовали местные агенты, сообщил источник - РИА Новости, 05.01.2026
14:23 05.01.2026 (обновлено: 14:25 05.01.2026)
Нападению США на Каракас содействовали местные агенты, сообщил источник
Нападению США на Каракас содействовали местные агенты, сообщил источник - РИА Новости, 05.01.2026
Нападению США на Каракас содействовали местные агенты, сообщил источник
Нападению США на Каракас содействовали местные агенты, заявил РИА Новости Эдгар Алехандро Луго Перейра, венесуэльский подполковник, находящийся в активном... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:23:00+03:00
2026-01-05T14:25:00+03:00
в мире
сша
каракас
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
в мире, сша, каракас, венесуэла, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Каракас, Венесуэла, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Нападению США на Каракас содействовали местные агенты, сообщил источник

Подполковник Перейра: нападению США на Каракас содействовали местные агенты

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSВертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026. Архивное фото
КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Нападению США на Каракас содействовали местные агенты, заявил РИА Новости Эдгар Алехандро Луго Перейра, венесуэльский подполковник, находящийся в активном резерве армии.
Он побывал на военной базе Фуэрте-Тиуна, откуда США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его супругой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия
Вчера, 08:00
"Мы знаем, что здесь есть агенты, люди, работающие на правительство США в той или иной форме, венесуэльцы и иностранцы, которые действовали как троянские кони, передавая информацию врагу. Это происходит по всему миру", - отметил подполковник.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
Вчера, 12:48
 
В миреСШАКаракасВенесуэлаНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
