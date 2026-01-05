Рейтинг@Mail.ru
Мерц примет участие во встрече коалиции желающих в Париже
14:20 05.01.2026
Мерц примет участие во встрече коалиции желающих в Париже
Мерц примет участие во встрече коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 05.01.2026
Мерц примет участие во встрече коалиции желающих в Париже
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет во вторник участие во встрече "коалиции желающих" в Париже, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Себастиан... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
В мире, Париж, Германия, Франция, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
Мерц примет участие во встрече коалиции желающих в Париже

Мерц примет во вторник участие во встрече коалиции желающих по Украине в Париже

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет во вторник участие во встрече "коалиции желающих" в Париже, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Себастиан Хилле.
"Завтра канцлер примет участие во встрече так называемой коалиции желающих в Париже по приглашению президента (Франции Эммануэля) Макрона ", - сказал он в ходе брифинга кабмина.
По его словам, в переговорах, которые состоятся во второй половине дня, примут участие дистанционно или на месте главы и представители ряда европейских стран, ЕС, США, Украины и НАТО. Хилле уточнил, что Мерц для участия в переговорах лично прибудет в Париж.
Владимир Зеленский 30 декабря сообщил, что 6 января во Франции пройдет встреча лидеров "коалиции желающих".
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Карни примет участие во встрече лидеров коалиции желающих в Париже
2 января, 18:14
 
