Мерц примет участие во встрече коалиции желающих в Париже
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет во вторник участие во встрече "коалиции желающих" в Париже, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Себастиан... РИА Новости, 05.01.2026
Мерц примет во вторник участие во встрече коалиции желающих по Украине в Париже