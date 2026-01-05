https://ria.ru/20260105/kakhovka-2066502474.html
ВСУ нанесли удар по Каховке
ВСУ нанесли удар по Каховке - РИА Новости, 05.01.2026
ВСУ нанесли удар по Каховке
Украинские войска нанесли удар артиллерией по городу Каховка в Херсонской области, поврежден газопровод, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:43:00+03:00
2026-01-05T17:43:00+03:00
2026-01-05T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по Каховке
ВСУ нанесли удар артиллерией по Каховке в Херсонской области