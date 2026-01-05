Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по Каховке
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 05.01.2026
ВСУ нанесли удар по Каховке
ВСУ нанесли удар по Каховке
Украинские войска нанесли удар артиллерией по городу Каховка в Херсонской области, поврежден газопровод, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:43:00+03:00
2026-01-05T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по Каховке

ВСУ нанесли удар артиллерией по Каховке в Херсонской области

Осколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар артиллерией по городу Каховка в Херсонской области, поврежден газопровод, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Каховка, микрорайон Щемиловка. Артобстрел", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе поврежден распределительный газопровод.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
