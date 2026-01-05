Рейтинг@Mail.ru
Старший сын Кадырова стал и. о. зампредседателя правительства Чечни - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 05.01.2026 (обновлено: 03:10 06.01.2026)
https://ria.ru/20260105/kadyrov-2066530302.html
Старший сын Кадырова стал и. о. зампредседателя правительства Чечни
Старший сын Кадырова стал и. о. зампредседателя правительства Чечни - РИА Новости, 06.01.2026
Старший сын Кадырова стал и. о. зампредседателя правительства Чечни
Ахмата Кадырова назначили на пост и. о. зампреда регионального правительства, сообщил Рамзан Кадыров. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-05T21:19:00+03:00
2026-01-06T03:10:00+03:00
рамзан кадыров
ахмед дудаев
россия
чеченская республика (чечня)
политика
магомед даудов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947873479_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ad12592245ebbd5af688c6abd0538a1b.jpg
https://ria.ru/20251229/medal-2065528405.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947873479_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_d3c49427818eb27b22633d662b7502ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, ахмед дудаев, россия, чеченская республика (чечня), политика, магомед даудов
Рамзан Кадыров, Ахмед Дудаев, Россия, Чеченская республика (Чечня), Политика, Магомед Даудов
Старший сын Кадырова стал и. о. зампредседателя правительства Чечни

Ахмат Кадыров назначен на должность и. о. зампредседателя правительства Чечни

© Фото : Министерство Чеченской Республики по делам молодежиАхмат Кадыров
Ахмат Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Министерство Чеченской Республики по делам молодежи
Ахмат Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Ахмата Кадырова назначили на пост и. о. зампреда регионального правительства, сообщил Рамзан Кадыров.
"Ахмат Кадыров назначен на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства ЧР — министра ЧР по физической культуре и спорту", — написал он в Telegram-канале.
Решение о соответствующем назначении сына принято по представлению главы правительства республики Магомеда Даудова, уточнил Кадыров.
Глава региона также назначил Ахмеда Дудаева и. о. зампреда правительства Чечни — министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
"Уверен, что Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев отлично справятся с возложенными задачами. Для этого они обладают необходимым опытом, целым рядом исключительных профессиональных качеств, системным подходом к работе и высокой ответственностью", — заключил он.
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Адаму Кадырову вручили медаль памяти первого президента Чечни
29 декабря 2025, 23:46
 
Рамзан КадыровАхмед ДудаевРоссияЧеченская республика (Чечня)ПолитикаМагомед Даудов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала