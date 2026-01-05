Старший сын Кадырова стал и. о. зампредседателя правительства Чечни

ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Ахмата Кадырова назначили на пост и. о. зампреда регионального правительства, сообщил Рамзан Кадыров.
"Ахмат Кадыров назначен на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства ЧР — министра ЧР по физической культуре и спорту", — написал он в Telegram-канале.
Решение о соответствующем назначении сына принято по представлению главы правительства республики Магомеда Даудова, уточнил Кадыров.
Глава региона также назначил Ахмеда Дудаева и. о. зампреда правительства Чечни — министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
"Уверен, что Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев отлично справятся с возложенными задачами. Для этого они обладают необходимым опытом, целым рядом исключительных профессиональных качеств, системным подходом к работе и высокой ответственностью", — заключил он.
