Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами
10:15 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/kabmin-2066444175.html
Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами
Правительство РФ утвердило порядок субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями, сообщили в российском кабмине. РИА Новости, 05.01.2026
Общество, Россия
Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями, сообщили в российском кабмине.
"С 2026 года регионы смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Подписано постановление, утверждающее правила предоставления субсидий на эти цели", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что претендовать на такую поддержку смогут регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью при наличии финансовой потребности.
"Соответствующие заявки от руководителей субъектов будут направляться в Минздрав", - уточнили в правительстве.
Как напомнили в кабмине, в федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 миллиардов рублей, в 2027 и 2028 годах – по 10 миллиардов рублей.
Возможность федерального субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями установлена новыми положениями федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Они вступают в силу с 1 января 2026 года.
