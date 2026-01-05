https://ria.ru/20260105/kabmin-2066444175.html
Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами
Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами - РИА Новости, 05.01.2026
Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами
Правительство РФ утвердило порядок субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями, сообщили в российском кабмине. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T10:15:00+03:00
2026-01-05T10:15:00+03:00
2026-01-05T10:15:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg
https://ria.ru/20251230/pravitelstvo-2065569704.html
https://ria.ru/20251226/minzdrav-2064891458.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24e7b4e0a1adb30ec571e167724b22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами
Кабмин утвердил порядок субсидирования регионов лекарствами для орфанных больных
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Правительство РФ утвердило порядок субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями, сообщили
в российском кабмине.
"С 2026 года регионы смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Подписано постановление, утверждающее правила предоставления субсидий на эти цели", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что претендовать на такую поддержку смогут регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью при наличии финансовой потребности.
"Соответствующие заявки от руководителей субъектов будут направляться в Минздрав", - уточнили в правительстве.
Как напомнили в кабмине, в федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 миллиардов рублей, в 2027 и 2028 годах – по 10 миллиардов рублей.
Возможность федерального субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями установлена новыми положениями федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Они вступают в силу с 1 января 2026 года.