Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями, Правительство РФ утвердило порядок субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями, сообщили в российском кабмине.

"С 2026 года регионы смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Подписано постановление, утверждающее правила предоставления субсидий на эти цели", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что претендовать на такую поддержку смогут регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью при наличии финансовой потребности.

"Соответствующие заявки от руководителей субъектов будут направляться в Минздрав", - уточнили в правительстве.

Как напомнили в кабмине, в федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 миллиардов рублей, в 2027 и 2028 годах – по 10 миллиардов рублей.