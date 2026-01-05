В Германии назвали терактом поджог кабельного моста, приведший к блэкауту

БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал актом "левого терроризма" поджог кабельного моста рядом с электростанцией, из-за которого в столице Германии без света остались около 50 тысяч домохозяйств.

В субботу около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. По состоянию на утро понедельника без света продолжали оставаться 30 тысяч домохозяйств. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan.

"По нашей оценке, речь идет о нападении, совершенном с глубокими познаниями (в этой области - ред.) и определенно спланированном. Левый терроризм с новой силой возвращается в Германию", - заявил Добриндт газете Bild

Министр считает тревожным тот факт, что ответственность за преступление взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan.

"Мы имеем дело (судя по заявлению группировки - ред.) с левым терроризмом в сочетании с экстремистскими формами активизма в борьбе за климат, которые целенаправленно наносят удар по нашему благосостоянию, нашей экономической системе и повседневной жизни граждан, тем самым ставя под угрозу их жизнь", - сказал Добриндт.

Сенатор по внутренним делам Ирис Шпрангер также назвала произошедшее "бесчеловечным терактом" и проявлением "левого терроризма".

"Совершен бесчеловечный теракт, который сознательно и целенаправленно ставит под угрозу жизни людей, причем в регионе, где проживает много пожилых людей и людей, находящихся в домах престарелых", - заявила Шпрангер в ходе пресс-конференции в Берлине, трансляция которой велась на YouTube-канале Senatskanzlei Berlin.

По ее словам, преступники "сознательно и преднамеренно" пошли на совершение преступления, в результате которого могли пострадать и погибнуть люди. "Поэтому здесь нельзя говорить просто о левом экстремизме. Скорее, речь идет о левом терроризме", - сказала она.

В этой связи Шпрангер призвала передать расследование диверсии федеральной прокуратуре в Карлсруэ