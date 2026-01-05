https://ria.ru/20260105/izrail-2066517523.html
Израильская авиация атаковала поселение на юге Ливана
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по поселению Анан в 20 километрах от города Сидон на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2026
