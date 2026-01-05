Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация атаковала поселение на юге Ливана - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/izrail-2066517523.html
Израильская авиация атаковала поселение на юге Ливана
Израильская авиация атаковала поселение на юге Ливана - РИА Новости, 05.01.2026
Израильская авиация атаковала поселение на юге Ливана
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по поселению Анан в 20 километрах от города Сидон на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:45:00+03:00
2026-01-05T19:45:00+03:00
в мире
израиль
ливан
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147860/89/1478608953_0:172:1301:903_1920x0_80_0_0_06eaf62111f5c9ef4e655f559998c57d.jpg
https://ria.ru/20260102/oon-2066114596.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147860/89/1478608953_0:50:1301:1025_1920x0_80_0_0_b8f98e3f2b77122011f0c7dd3040a296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Ливан, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Израильская авиация атаковала поселение на юге Ливана

Израильская авиация атаковала поселение Анан на юге Ливана

© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Flickr / Zarle
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 5 янв - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по поселению Анан в 20 километрах от города Сидон на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
Боевые самолеты зашли с моря на низкой высоте и атаковали цель в горной местности поселения Анан.
Ранее военно-полевой ливанский источник сообщил, что удары были нанесены по объекту в населенном пограничном пункте Манара.
Армия Израиля на своем арабоязычном канале в Х сообщила, что планирует нанести удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, где выявлены военные объекты палестинского движения ХАМАС.
Военнослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Ливане миротворцы ООН подверглись обстрелу со стороны армии Израиля
2 января, 21:57
 
В миреИзраильЛиванХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала