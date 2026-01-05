Израиль не допустит продажу Турции F-35, заявили в МИД

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Израиль не допустит продажу США Турции истребителей F-35, в производстве которых использовались израильские технологии, заявила в понедельник замминистра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель.
"У нас есть опасения по поводу возможной продажи… Значительная часть технологий, используемых в самолете, разработана в Израиле. И, очевидно, мы не будем делиться ими с ними", - сказала Хаскель журналистам издания "Катимерини".
Кроме того, газета сообщает об обеспокоенности властей Израиля по поводу высказываний американского президента Дональда Трампа о возможной сделке с Турцией.
"Хаскель заявила, что Израиль "обеспокоен" заявлениями Трампа о том, что он "очень серьезно рассматривает" соглашение о продаже истребителей F-35 Турции, и добавила, что израильские технологии не будут частью такого соглашения, "даже если они получат эти самолеты", - пишет "Катимерини".
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35. При этом он выразил уверенность в том, что Анкара ни при каких обстоятельствах не применит эти самолеты против Израиля.
Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций CAATSA, введённых после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F - 35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией , подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
