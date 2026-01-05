Рейтинг@Mail.ru
Израиль не допустит продажу Турции F-35, заявили в МИД - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/izrail-2066460937.html
Израиль не допустит продажу Турции F-35, заявили в МИД
Израиль не допустит продажу Турции F-35, заявили в МИД - РИА Новости, 05.01.2026
Израиль не допустит продажу Турции F-35, заявили в МИД
Израиль не допустит продажу США Турции истребителей F-35, в производстве которых использовались израильские технологии, заявила в понедельник замминистра... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T13:07:00+03:00
2026-01-05T13:07:00+03:00
в мире
турция
израиль
сша
дональд трамп
хакан фидан
f-35
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100659/78/1006597814_0:13:3000:1701_1920x0_80_0_0_ec0cea3f0a11c1e7683461a7eb7e5135.jpg
https://ria.ru/20251230/ssha-2065539738.html
https://ria.ru/20260102/ssha-2066017902.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063977021.html
турция
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100659/78/1006597814_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_3e726b18b69a01b228f435f186082612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, израиль, сша, дональд трамп, хакан фидан, f-35, с-400 «триумф»
В мире, Турция, Израиль, США, Дональд Трамп, Хакан Фидан, F-35, С-400 «Триумф»
Израиль не допустит продажу Турции F-35, заявили в МИД

Замглавы МИД Израиля Хаскель: Израиль не допустит продажу Турции F-35

© Фото : public domainИстребитель F-35
Истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : public domain
Истребитель F-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Израиль не допустит продажу США Турции истребителей F-35, в производстве которых использовались израильские технологии, заявила в понедельник замминистра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель.
"У нас есть опасения по поводу возможной продажи… Значительная часть технологий, используемых в самолете, разработана в Израиле. И, очевидно, мы не будем делиться ими с ними", - сказала Хаскель журналистам издания "Катимерини".
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
США изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35
30 декабря 2025, 01:25
Кроме того, газета сообщает об обеспокоенности властей Израиля по поводу высказываний американского президента Дональда Трампа о возможной сделке с Турцией.
"Хаскель заявила, что Израиль "обеспокоен" заявлениями Трампа о том, что он "очень серьезно рассматривает" соглашение о продаже истребителей F-35 Турции, и добавила, что израильские технологии не будут частью такого соглашения, "даже если они получат эти самолеты", - пишет "Катимерини".
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35. При этом он выразил уверенность в том, что Анкара ни при каких обстоятельствах не применит эти самолеты против Израиля.
Президент США заявлял в сентябре, что Вашингтон может позволить Анкаре приобрести F - 35 , если Эрдоган "сделает что-то" для Америки.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Турция может столкнуться с ограничениями в применении F-35, считает эксперт
2 января, 05:32
Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций CAATSA, введённых после покупки Анкарой ЗРК С-400, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F - 35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией , подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп упрекнул производителей F-35 в недостаточной скорости поставок
23 декабря 2025, 01:36
 
В миреТурцияИзраильСШАДональд ТрампХакан ФиданF-35С-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала