https://ria.ru/20260105/ispaniya-2066537282.html
В Бургосе пророссийские активисты повесили баннер против поддержки Украины
В Бургосе пророссийские активисты повесили баннер против поддержки Украины - РИА Новости, 05.01.2026
В Бургосе пророссийские активисты повесили баннер против поддержки Украины
Пророссийские активисты повесили в центре испанского города Бургос баннер против поддержки боевых действий на Украине, рассказал РИА Новости источник, близкий к РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:26:00+03:00
2026-01-05T22:26:00+03:00
2026-01-05T22:26:00+03:00
в мире
бургос
украина
россия
европейская платформа друзей россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106960/78/1069607819_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_52d1ad422069dfc691f1b17da0706c0b.jpg
https://ria.ru/20260105/frantsiya-2066533209.html
бургос
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106960/78/1069607819_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_3aebea3171d4dbb8237ab987667cc4f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бургос, украина, россия, европейская платформа друзей россии
В мире, Бургос, Украина, Россия, Европейская платформа друзей России
В Бургосе пророссийские активисты повесили баннер против поддержки Украины
В Бургосе пророссийские активисты вывесили баннер против поддержки ВСУ