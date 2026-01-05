Рейтинг@Mail.ru
В Бургосе пророссийские активисты повесили баннер против поддержки Украины - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/ispaniya-2066537282.html
В Бургосе пророссийские активисты повесили баннер против поддержки Украины
В Бургосе пророссийские активисты повесили баннер против поддержки Украины - РИА Новости, 05.01.2026
В Бургосе пророссийские активисты повесили баннер против поддержки Украины
Пророссийские активисты повесили в центре испанского города Бургос баннер против поддержки боевых действий на Украине, рассказал РИА Новости источник, близкий к РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:26:00+03:00
2026-01-05T22:26:00+03:00
в мире
бургос
украина
россия
европейская платформа друзей россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106960/78/1069607819_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_52d1ad422069dfc691f1b17da0706c0b.jpg
https://ria.ru/20260105/frantsiya-2066533209.html
бургос
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106960/78/1069607819_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_3aebea3171d4dbb8237ab987667cc4f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бургос, украина, россия, европейская платформа друзей россии
В мире, Бургос, Украина, Россия, Европейская платформа друзей России
В Бургосе пророссийские активисты повесили баннер против поддержки Украины

В Бургосе пророссийские активисты вывесили баннер против поддержки ВСУ

© РИА Новости / Елена ШестернинаФлаги России и Крыма в испанском Бургосе
Флаги России и Крыма в испанском Бургосе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Елена Шестернина
Флаги России и Крыма в испанском Бургосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пророссийские активисты повесили в центре испанского города Бургос баннер против поддержки боевых действий на Украине, рассказал РИА Новости источник, близкий к организаторам акции.
Баннер гласит: "Мы не хотим ни платить, ни умирать за Украину". Вместе с ним также вывешены флаги России.
Как сообщил РИА Новости источник, близкий к устроителям акции, ее провела организация PEAR - Plataforma Europea Amigos de Rusia ("Европейская платформа друзей России"). В нее входят граждане Испании.
В качестве места проведения акции выбрана центральная площадь города, на которой находится мэрия города и установлена новогодняя елка.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Украине не победить Россию в СВО, заявил экс-глава Генштаба ВС Франции
Вчера, 21:45
 
В миреБургосУкраинаРоссияЕвропейская платформа друзей России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала