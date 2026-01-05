События в Венесуэле создают опасный прецедент, считает глава МИД Испании

МАДРИД, 5 янв - РИА Новости. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что события вокруг Венесуэлы создают крайне опасный прецедент, подчеркнув, что Мадрид не намерен мириться с навязыванием "закона сильнейшего".
"Это создаёт крайне опасный прецедент на будущее. Мы не намерены мириться с тем, чтобы возобладал закон сильнейшего - закон джунглей", - сказал он в интервью радиостанции Cadena SER.
По словам министра, произошедшее является действием, "явно противоречащим международному праву", и напомнил, что мир и демократия возможны лишь при уважении суверенитета государств.
Альбарес также указал, что применение силы в международных конфликтах уже неоднократно приводило к тяжёлым последствиям. По его словам, опыт последних десятилетий, в том числе событий в Ираке, показывает, что силовые вмешательства не способствуют установлению демократии, а, напротив, ведут к хаосу и дестабилизации как внутри стран, так и в соседних регионах.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.