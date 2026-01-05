https://ria.ru/20260105/ipoteka-2066427562.html
Аналитик сравнила аренду жилья и ипотеку с точки зрения выгоды
Аналитик сравнила аренду жилья и ипотеку с точки зрения выгоды - РИА Новости, 05.01.2026
Аналитик сравнила аренду жилья и ипотеку с точки зрения выгоды
Стоимость аренды жилья в России сегодня существенно ниже ежемесячного платежа по рыночной ипотеке, поэтому во всех регионах страны аренда все еще намного... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T05:03:00+03:00
2026-01-05T05:03:00+03:00
2026-01-05T05:04:00+03:00
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c7f065b5e04ff151212a76c345e406c.jpg
https://ria.ru/20260104/ipoteka-2066374052.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e4edb6660b23236fc75399ef41568de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Аналитик сравнила аренду жилья и ипотеку с точки зрения выгоды
РИА Новости: аренда жилья в данный момент выгоднее, чем ипотека
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Стоимость аренды жилья в России сегодня существенно ниже ежемесячного платежа по рыночной ипотеке, поэтому во всех регионах страны аренда все еще намного выгоднее жилищного кредита, заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
"В текущем моменте расходы на аренду, конечно, существенно ниже ежемесячного платежа по рыночной ипотеке. Несмотря на то, что аренда дорожает, снимать жилье пока все еще намного выгоднее, чем выплачивать ипотеку. Это характерно для всех регионов России", - добавила она.
Носова отметила, что даже при низких ставках по ипотеке аренда избавляет граждан от необходимости откладывать средства на накопление первоначального взноса по ипотечному кредиту, что особенно важно для домохозяйств с низким уровнем дохода.
Средний размер кредита по ипотеке в ноябре достиг рекордных 4,8 миллиона рублей против 3,8 миллиона годом ранее, при этом средний срок кредита составляет 25 лет и 9 месяцев, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ
. В то же время средняя ставка по всем жилищным кредитам по итогам ноября составила 7,9%.