Рейтинг@Mail.ru
Мир наблюдает падение американской империи, считает экс-помощница Байдена - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/imperiya-2066420484.html
Мир наблюдает падение американской империи, считает экс-помощница Байдена
Мир наблюдает падение американской империи, считает экс-помощница Байдена - РИА Новости, 05.01.2026
Мир наблюдает падение американской империи, считает экс-помощница Байдена
Мир сегодня наблюдает падение американской империи, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница политика Джо Байдена Тара Рид. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T03:18:00+03:00
2026-01-05T03:18:00+03:00
сша
джо байден
тара рид
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023818450_0:53:3204:1855_1920x0_80_0_0_7a625a4ae964b318191e007e568907d5.jpg
https://ria.ru/20260103/bayden-2066138641.html
https://ria.ru/20260103/ssha-2066194510.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023818450_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_aacd42076462f9dffa010ec1fb0ccd46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джо байден, тара рид, дональд трамп
США, Джо Байден, Тара Рид, Дональд Трамп
Мир наблюдает падение американской империи, считает экс-помощница Байдена

Тара Рид: мир наблюдает падение американской империи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТара Рид
Тара Рид - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Тара Рид. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мир сегодня наблюдает падение американской империи, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница политика Джо Байдена Тара Рид.
"Американцы сыты по горло бесконечными войнами. Я вижу упадок, подобный падению Римской империи, и сейчас мы наблюдаем падение американской империи. Мне кажется, это похоже на распад Советского Союза, и сейчас США погружается в хаос", - сказала Рид.
Тара Рид - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Экс-помощница Байдена рассказала об угрозах от украинцев
3 января, 08:29
Она подчеркнула, что если нынешней американский президент Дональд Трамп "не возьмется за ум" и не займется внутренней политикой, США могут не выдержать еще четыре года подобного существования.
В ноябре 2025 года сообщалось, что, как следует из исследования компании Gallup, уровень доверия американцев к исполнительной, судебной и законодательной ветвям власти США достиг самых низких показателей за последние почти 50 лет.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Украина потеряла целое поколение, заявила экс-помощница Байдена Рид
3 января, 14:21
 
СШАДжо БайденТара РидДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала