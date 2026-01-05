https://ria.ru/20260105/imperiya-2066420484.html
Мир наблюдает падение американской империи, считает экс-помощница Байдена
Мир сегодня наблюдает падение американской империи, заявила в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница политика Джо Байдена Тара Рид. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T03:18:00+03:00
сша
джо байден
тара рид
дональд трамп
сша
Тара Рид: мир наблюдает падение американской империи