Путин поручил проработать экспорт отечественных технологий ИИ - РИА Новости, 05.01.2026
17:38 05.01.2026
Путин поручил проработать экспорт отечественных технологий ИИ
Путин поручил проработать экспорт отечественных технологий ИИ
технологии, россия, владимир путин, сбербанк россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), правительство рф
Технологии, Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Правительство РФ
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать экспорт российских технологий искусственного интеллекта, а также подумать над заключением договоров с дружественными странами о стратегическом сотрудничестве в сфере использования таких технологий, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.
«
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МИДом России и при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России", иных заинтересованных организаций и представить предложения по развитию экспорта технологий искусственного интеллекта", - говорится в поручениях.
В частности, стоит обратить отдельное внимание на целесообразность заключения с дружественными иностранными государствами международных договоров о стратегическом сотрудничестве в сфере использования технологий искусственного интеллекта, в том числе в двустороннем формате.
Также стоит обдумать необходимость гармонизации российских кодексов этики и технических стандартов в сфере искусственного интеллекта с соответствующими кодексами и стандартами дружественных иностранных государств, международных организаций и объединений.
Это необходимо сделать до 1 июня 2026 года.
