Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил убрать избыточные препятствия для внедрения ИИ в России - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 05.01.2026 (обновлено: 17:35 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/ii-2066500341.html
Путин поручил убрать избыточные препятствия для внедрения ИИ в России
Путин поручил убрать избыточные препятствия для внедрения ИИ в России - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил убрать избыточные препятствия для внедрения ИИ в России
Президент России Владимир Путин поручил сократить избыточные административные барьеры, которые препятствуют внедрению искусственного интеллекта в России, а... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:32:00+03:00
2026-01-05T17:35:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_0:241:3016:1938_1920x0_80_0_0_e098a424a5e3141ad1effe3b725f8bd2.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066484940.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422030_59:477:2154:2048_1920x0_80_0_0_ebb2af5a2f644386899916323d33749d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ)
Путин поручил убрать избыточные препятствия для внедрения ИИ в России

Путин поручил сократить препятствующие внедрению ИИ административные барьеры

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сократить избыточные административные барьеры, которые препятствуют внедрению искусственного интеллекта в России, а также расширить инструменты поддержки его развития, говорится в поручениях, опубликованных Кремлем.
«
"Сокращение избыточных административных барьеров, препятствующих развитию технологий искусственного интеллекта", - говорится в поручениях.
Кроме того, было поручено расширить инструменты поддержки развития технологий искусственного интеллекта с учетом обеспечения возвратности инвестиций.
Поручения даны правительству России, при этом к работе должны быть привлечены межведомственная комиссия при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, ассоциация "Альянс в сфере искусственного интеллекта", иные заинтересованные организации и высшие должностные лица субъектов РФ.
Это необходимо сделать до 1 июня 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции по ИИ
Вчера, 16:03
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала