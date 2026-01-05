https://ria.ru/20260105/ii-2066500341.html
Путин поручил убрать избыточные препятствия для внедрения ИИ в России
Путин поручил убрать избыточные препятствия для внедрения ИИ в России - РИА Новости, 05.01.2026
Путин поручил убрать избыточные препятствия для внедрения ИИ в России
Президент России Владимир Путин поручил сократить избыточные административные барьеры, которые препятствуют внедрению искусственного интеллекта в России, а... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:32:00+03:00
2026-01-05T17:32:00+03:00
2026-01-05T17:35:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
искусственный интеллект (ии)
Путин поручил убрать избыточные препятствия для внедрения ИИ в России
Путин поручил сократить препятствующие внедрению ИИ административные барьеры