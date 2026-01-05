Стало известно, сколько человек ежедневно советуются с ChatGPT о здоровье

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 40 миллионов человек по всему миру ежедневно обращаются к чат-боту ChatGPT с запросами по теме здравоохранения, следует из исследования компании-разработчика чат-бота OpenAI.

Согласно исследованию, проведенному с помощью платформы Knit, за последние три месяца 55% американских респондентов использовали ИИ для того, чтобы проверить или изучить симптомы, 48% - чтобы разобраться в медицинских терминах или наставлениях врача, еще 44% - чтобы изучить способы лечения. В исследовании говорится, что американская система здравоохранения отличается сложностью, а для принятия решений американцам нужно много дополнительной информации.