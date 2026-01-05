https://ria.ru/20260105/harkov-2066468060.html
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на Украине, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.01.2026
