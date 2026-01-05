Йошко Гвардиолу предстоит операция из-за перелома ноги

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Хорватский защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол получил перелом большеберцовой кости правой ноги и перенесет операцию, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

"Защитнику предстоит операция на этой неделе, прогноз восстановления определит дальнейшее обследование. Все в клубе желают Йошко скорейшего выздоровления", - уточняется в заявлении.

СМИ сообщают, что период восстановления займет от трех до шести месяцев.