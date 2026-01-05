Рейтинг@Mail.ru
Йошко Гвардиолу предстоит операция из-за перелома ноги
Футбол
 
23:44 05.01.2026
Йошко Гвардиолу предстоит операция из-за перелома ноги
Хорватский защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол получил перелом большеберцовой кости правой ноги и перенесет операцию
Йошко Гвардиолу предстоит операция из-за перелома ноги

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Хорватский защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол получил перелом большеберцовой кости правой ноги и перенесет операцию, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Гвардиол получил травму во втором тайме домашнего матча 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Челси" (1:1) 4 января.
"Защитнику предстоит операция на этой неделе, прогноз восстановления определит дальнейшее обследование. Все в клубе желают Йошко скорейшего выздоровления", - уточняется в заявлении.
СМИ сообщают, что период восстановления займет от трех до шести месяцев.
Гвардиолу 23 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах и забил два гола.
Аморима уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"
ФутболЙошко ГвардиолМанчестер СитиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
