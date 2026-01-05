Гутерреш еще не общался с вице-президентом Венесуэлы, заявил Дюжаррик

ООН, 5 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш еще не общался с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес после военной операции США в Венесуэле, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик в понедельник.
"Еще нет", - сказал он во время пресс-конференции, когда его спросили, имел ли место разговор Гутерреша с Родригес.
По словам Дюжаррика, генсек ООН в настоящее время возвращается из Лиссабона в Нью-Йорк после того, как программа его встреч с правительством Португалии была отменена.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.