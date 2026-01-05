Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш еще не общался с вице-президентом Венесуэлы, заявил Дюжаррик - РИА Новости, 05.01.2026
22:03 05.01.2026
Гутерреш еще не общался с вице-президентом Венесуэлы, заявил Дюжаррик
Гутерреш еще не общался с вице-президентом Венесуэлы, заявил Дюжаррик - РИА Новости, 05.01.2026
Гутерреш еще не общался с вице-президентом Венесуэлы, заявил Дюжаррик
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш еще не общался с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес после военной операции США в Венесуэле, заявил... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
оон
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, ООН, Удары США по Венесуэле
Гутерреш еще не общался с вице-президентом Венесуэлы, заявил Дюжаррик

Дюжаррик: генсек ООН Гутерреш не общался с вице-президентом Венесуэлы Родригес

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 5 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш еще не общался с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес после военной операции США в Венесуэле, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик в понедельник.
"Еще нет", - сказал он во время пресс-конференции, когда его спросили, имел ли место разговор Гутерреша с Родригес.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Уход от оценок действий США в ООН выглядят лицемерно, заявил Небензя
Вчера, 19:03
По словам Дюжаррика, генсек ООН в настоящее время возвращается из Лиссабона в Нью-Йорк после того, как программа его встреч с правительством Португалии была отменена.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Нельзя дать утвердиться США в роли судьи, заявил Небензя
Вчера, 19:01
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикООНУдары США по Венесуэле
 
 
