https://ria.ru/20260105/gur-2066429970.html
ВСУ выводят спецназ ГУР с Волчанского направления
ВСУ выводят спецназ ГУР с Волчанского направления - РИА Новости, 05.01.2026
ВСУ выводят спецназ ГУР с Волчанского направления
ВСУ выводят с волчанского направления спецподразделение ГУР "Центр Тимура", которое использовалось как штурмовая пехота, на восполнение потерь, сообщили РИА...
2026-01-05T06:31:00+03:00
2026-01-05T06:31:00+03:00
2026-01-05T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf5812a0b212e4378484ebc651c17e7.jpg
https://ria.ru/20260105/spetsoperatsiya-2066429203.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ выводят спецназ ГУР с Волчанского направления
РИА Новости: спецназ ГУР выводят с Волчанского направления из-за потерь