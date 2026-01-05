https://ria.ru/20260105/gripp-2066416849.html
Вирусолог рассказала, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Люди с хроническими заболеваниями легких, дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом находятся в зоне риска заболевания гонконгским гриппом, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких. Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом", — рассказала Малинникова
.
Она уточнила, что сегодня иммунодефицитные состояния бывают хронические и временные. Временные могут быть связаны с переохлаждением, стрессовыми ситуациями или высокой физической нагрузкой.
"Такое как раз состояние может утяжелить течение гонконгского гриппа", — заключила специалист.