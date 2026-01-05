Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог рассказала, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 05.01.2026 (обновлено: 06:00 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/gripp-2066416849.html
Вирусолог рассказала, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа
Вирусолог рассказала, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа - РИА Новости, 05.01.2026
Вирусолог рассказала, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа
Люди с хроническими заболеваниями легких, дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом находятся в зоне риска заболевания гонконгским гриппом, рассказала... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T01:58:00+03:00
2026-01-05T06:00:00+03:00
здоровье - общество
елена малинникова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c978b52e55e9fe87412bc6fa477ad050.jpg
https://ria.ru/20251227/gripp-2065006919.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b311f56aeb55f7c0eaeaf188353579c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, елена малинникова
Здоровье - Общество, Елена Малинникова
Вирусолог рассказала, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа

РИА Новости: беременные женщины входят в зону риска из-за гонконгского гриппа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Люди с хроническими заболеваниями легких, дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом находятся в зоне риска заболевания гонконгским гриппом, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких. Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом", — рассказала Малинникова.
Она уточнила, что сегодня иммунодефицитные состояния бывают хронические и временные. Временные могут быть связаны с переохлаждением, стрессовыми ситуациями или высокой физической нагрузкой.
"Такое как раз состояние может утяжелить течение гонконгского гриппа", — заключила специалист.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Гонконгский грипп может изменить свою структуру, считает вирусолог
27 декабря 2025, 01:57
 
Здоровье - ОбществоЕлена Малинникова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала