Вирусолог рассказала, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Люди с хроническими заболеваниями легких, дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом находятся в зоне риска заболевания гонконгским гриппом, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

"Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких, у них тяжелее протекает болезнь. И летальные случаи описаны у больных с хронической обструктивной болезнью легких. Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом", — рассказала Малинникова

Она уточнила, что сегодня иммунодефицитные состояния бывают хронические и временные. Временные могут быть связаны с переохлаждением, стрессовыми ситуациями или высокой физической нагрузкой.