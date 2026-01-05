Премьер Гренландии заявил, что остров не захватить за ночь, пишет Reuters

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров заявил, что захватить Гренландию за одну ночь невозможно, передает агентство Рейтер со ссылкой на выступление политика.

"Мы не находимся в той точке, когда мы думаем, что захват (острова - ред.) мог бы произойти за одну ночь", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова премьера.

Нильсен также заявил, что Гренландия стремится установить прямой канал связи и восстановить сотрудничество с США, и подчеркнул, что остров открыт к ведению бизнеса с Соединенными Штатами.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.