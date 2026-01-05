Рейтинг@Mail.ru
Премьер Гренландии заявил, что остров не захватить за ночь, пишет Reuters - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/grenlandiya-2066543137.html
Премьер Гренландии заявил, что остров не захватить за ночь, пишет Reuters
Премьер Гренландии заявил, что остров не захватить за ночь, пишет Reuters - РИА Новости, 05.01.2026
Премьер Гренландии заявил, что остров не захватить за ночь, пишет Reuters
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров заявил, что захватить Гренландию за одну ночь... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T23:38:00+03:00
2026-01-05T23:38:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дональд трамп
дания
метте фредериксен
стивен миллер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005332284_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_8ef488e4c0756ff2a149aa9934bce18f.jpg
https://ria.ru/20260105/grenlandiya-2066518625.html
https://ria.ru/20260105/grenlandiya-2066489196.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005332284_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1010738c9ab3239293b3d24eb26e0c6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дональд трамп, дания, метте фредериксен, стивен миллер
В мире, Гренландия, США, Дональд Трамп, Дания, Метте Фредериксен, Стивен Миллер
Премьер Гренландии заявил, что остров не захватить за ночь, пишет Reuters

Reuters: премьер Гренландии ответил США, что остров не захватить за ночь

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПремьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров заявил, что захватить Гренландию за одну ночь невозможно, передает агентство Рейтер со ссылкой на выступление политика.
Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Слова Трампа о Гренландии надо воспринимать серьезно, считает премьер Дании
Вчера, 19:56
"Мы не находимся в той точке, когда мы думаем, что захват (острова - ред.) мог бы произойти за одну ночь", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова премьера.
Нильсен также заявил, что Гренландия стремится установить прямой канал связи и восстановить сотрудничество с США, и подчеркнул, что остров открыт к ведению бизнеса с Соединенными Штатами.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Экс-посол Британии рассказал о планах Трампа присвоить Гренландию
Вчера, 16:21
 
В миреГренландияСШАДональд ТрампДанияМетте ФредериксенСтивен Миллер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала