Экс-посол Британии рассказал о планах Трампа присвоить Гренландию
16:21 05.01.2026
Экс-посол Британии рассказал о планах Трампа присвоить Гренландию
После операции Соединенных Штатов в Венесуэле президент США Дональд Трамп, вероятно, с новой силой начнет претендовать на Гренландию, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 05.01.2026
Экс-посол Британии рассказал о планах Трампа присвоить Гренландию

Экс-посол Британии Форд: Трамп может с новой силой претендовать на Гренландию

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. После операции Соединенных Штатов в Венесуэле президент США Дональд Трамп, вероятно, с новой силой начнет претендовать на Гренландию, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
"Помимо самой Венесуэлы, наиболее тревожные последствия (атаки США на Каракас - ред.) ожидаются для Кубы и Дании-Гренландии... Трамп не скрывал своего желания присвоить Гренландию. Этот план, без сомнения, будет реализовываться с новой силой. Это послужит уроком для бездействующих европейцев за их неспособность четко осудить чрезмерные действия США в Венесуэле и еще больше расколоть Атлантический альянс", - заявил Форд.
Он также добавил, что Куба станет еще одной страной, которая отчетливо почувствует последствия атаки, так как рискует остаться без венесуэльской нефти, что может подорвать экономику острова.
Американский президент неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД КНР подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
МИД КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
