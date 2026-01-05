Экс-посол Британии рассказал о планах Трампа присвоить Гренландию

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. После операции Соединенных Штатов в Венесуэле президент США Дональд Трамп, вероятно, с новой силой начнет претендовать на Гренландию, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

Он также добавил, что Куба станет еще одной страной, которая отчетливо почувствует последствия атаки, так как рискует остаться без венесуэльской нефти, что может подорвать экономику острова.