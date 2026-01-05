Рейтинг@Mail.ru
В ЕК пообещали отстаивать суверенитет Дании над Гренландией от США
14:46 05.01.2026 (обновлено: 15:25 05.01.2026)
В ЕК пообещали отстаивать суверенитет Дании над Гренландией от США
В ЕК пообещали отстаивать суверенитет Дании над Гренландией от США
Евросоюз будет отстаивать территориальный суверенитет Дании над Гренландией на фоне его оспаривания со стороны США, заявила на брифинге в Брюсселе представитель
В ЕК пообещали отстаивать суверенитет Дании над Гренландией от США

Хиппер: ЕС будет отстаивать суверенитет Дании над Гренландией перед США

© AP Photo / David GoldmanНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / David Goldman
Нуук, Гренландия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Евросоюз будет отстаивать территориальный суверенитет Дании над Гренландией на фоне его оспаривания со стороны США, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
"ЕС продолжит отстаивать принципы национального суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также Устав Организация Объединенных Наций. Это универсальные принципы, и мы не прекратим их защищать, тем более в тех случаях, когда ставится под сомнение территориальная целостность государства-члена Европейский союз", - сказала она.
Вице-премьер Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Глава МИД Италии призвал Европу обеспечить защиту Гренландии
Хиппер подчеркнула, что Гренландия является союзником и также подпадает под защиту НАТО.
Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо, однако, не смогла ответить на многочисленные вопросы журналистов о том, считает ли ЕС, как утверждал Дональд Трамп, что передача контроля над Гренландия Соединенным Штатам отвечает интересам Европейского союза.
Ранее Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Премьер Гренландии ответил на притязания Трампа на остров
