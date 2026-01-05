В ЕК пообещали отстаивать суверенитет Дании над Гренландией от США

БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Евросоюз будет отстаивать территориальный суверенитет Дании над Гренландией на фоне его оспаривания со стороны США, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
"ЕС продолжит отстаивать принципы национального суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также Устав Организация Объединенных Наций. Это универсальные принципы, и мы не прекратим их защищать, тем более в тех случаях, когда ставится под сомнение территориальная целостность государства-члена Европейский союз", - сказала она.
Хиппер подчеркнула, что Гренландия является союзником и также подпадает под защиту НАТО.
Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо, однако, не смогла ответить на многочисленные вопросы журналистов о том, считает ли ЕС, как утверждал Дональд Трамп, что передача контроля над Гренландия Соединенным Штатам отвечает интересам Европейского союза.
Ранее Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.