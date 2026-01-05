В ЕК пообещали отстаивать суверенитет Дании над Гренландией от США

БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Евросоюз будет отстаивать территориальный суверенитет Дании над Гренландией на фоне его оспаривания со стороны США, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.