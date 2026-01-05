https://ria.ru/20260105/grabovskoe-2066454296.html
Российские военные освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области
Российские военные освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области - РИА Новости, 05.01.2026
Российские военные освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области
Армия России освободила населенный пункт Грабовское в Сумской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T12:22:00+03:00
2026-01-05T12:22:00+03:00
2026-01-05T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20260105/svo-2066412098.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область
Российские военные освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области
МО РФ: ВС России освободили Грабовское в Сумской области