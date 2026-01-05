Глава МИД Италии призвал Европу обеспечить защиту Гренландии

"Трамп сделал множество заявлений о Гренландии , поэтому давайте посмотрим, каковы его истинные намерения. Европейский союз, очевидно, должен занять свою позицию и гарантировать независимость территории, которая является частью датской короны", — рассказал он в эфире радио RTL 102.5.

За день до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро". В ответ посол Данни в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях со Штатами, подчеркнув, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства.