Иеромонах назвал гадание в святки бесовщиной
Религия
 
03:36 05.01.2026
Иеромонах назвал гадание в святки бесовщиной
2026-01-05T03:36:00+03:00
2026-01-05T03:36:00+03:00
религия
николай гоголь
василий жуковский
иисус христос
русская православная церковь
николай гоголь, василий жуковский, иисус христос, русская православная церковь
Религия, Николай Гоголь, Василий Жуковский, Иисус Христос, Русская православная церковь
Девушка гадает с кольцом и пшеном во время святок в Челябинске
Девушка гадает с кольцом и пшеном во время святок в Челябинске. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Гадание в Рождественский сочельник, на святки и в любые другие дни -это обращение к бесам, Бог будущего никому не открывает, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
"Гадание - это всегда обращение к бесам, молитва сатане. Господь Бог нам будущего не открывает. Можно, конечно, сказать, что гадание - это игра такая, но эта игра ведет прямо в преисподнюю. Нужно преодолевать все эти суеверия. Верующему человеку лучше обратиться к Богу - исповедоваться, помолиться на Рождество. Живите по-христиански и Господь вам поможет", - сказал Макарий.
Он отметил, что народная традиция гадать на святки восходит к языческим временам на Руси. Святочные гадания были неоднократно описаны в произведениях русских писателей, в частности, Александа Пушкина, Николая Гоголя, Василия Жуковского и других.
"Еще одна древняя народная традиция - рождественские колядки - Церковью не возбраняется. Это музыкальные фольклорные произведения, смысл которых в прославлении Иисуса Христа, пойте себе на здоровье", - сказал иеромонах.
Сочельник - последний и самый строгий день Рождественского поста отмечается 6 января, он предшествует празднику Рождества. После Рождества 7 января начинаются святки, которые продлятся до праздника Крещения 19 января.
Религия
 
 
