https://ria.ru/20260105/gadanie-2066421714.html
Иеромонах назвал гадание в святки бесовщиной
Иеромонах назвал гадание в святки бесовщиной - РИА Новости, 05.01.2026
Иеромонах назвал гадание в святки бесовщиной
Гадание в Рождественский сочельник, на святки и в любые другие дни -это обращение к бесам, Бог будущего никому не открывает, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T03:36:00+03:00
2026-01-05T03:36:00+03:00
2026-01-05T03:36:00+03:00
религия
николай гоголь
василий жуковский
иисус христос
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980144826_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c302a87f496cba85c215236897f099e8.jpg
https://ria.ru/20250108/zapret-1988146376.html
https://ria.ru/20260103/palomniki-2066137036.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980144826_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_bd521c47cb8609f44cc34674f4f0348c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай гоголь, василий жуковский, иисус христос, русская православная церковь
Религия, Николай Гоголь, Василий Жуковский, Иисус Христос, Русская православная церковь
Иеромонах назвал гадание в святки бесовщиной
Иеромонах Макарий: гадание в святки является бесовщиной
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Гадание в Рождественский сочельник, на святки и в любые другие дни -это обращение к бесам, Бог будущего никому не открывает, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
"Гадание - это всегда обращение к бесам, молитва сатане. Господь Бог нам будущего не открывает. Можно, конечно, сказать, что гадание - это игра такая, но эта игра ведет прямо в преисподнюю. Нужно преодолевать все эти суеверия. Верующему человеку лучше обратиться к Богу - исповедоваться, помолиться на Рождество. Живите по-христиански и Господь вам поможет", - сказал Макарий.
Он отметил, что народная традиция гадать на святки восходит к языческим временам на Руси. Святочные гадания были неоднократно описаны в произведениях русских писателей, в частности, Александа Пушкина, Николая Гоголя
, Василия Жуковского
и других.
"Еще одна древняя народная традиция - рождественские колядки - Церковью не возбраняется. Это музыкальные фольклорные произведения, смысл которых в прославлении Иисуса Христа
, пойте себе на здоровье", - сказал иеромонах.
Сочельник - последний и самый строгий день Рождественского поста отмечается 6 января, он предшествует празднику Рождества. После Рождества 7 января начинаются святки, которые продлятся до праздника Крещения 19 января.