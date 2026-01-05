Иеромонах назвал гадание в святки бесовщиной

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Гадание в Рождественский сочельник, на святки и в любые другие дни -это обращение к бесам, Бог будущего никому не открывает, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

"Гадание - это всегда обращение к бесам, молитва сатане. Господь Бог нам будущего не открывает. Можно, конечно, сказать, что гадание - это игра такая, но эта игра ведет прямо в преисподнюю. Нужно преодолевать все эти суеверия. Верующему человеку лучше обратиться к Богу - исповедоваться, помолиться на Рождество. Живите по-христиански и Господь вам поможет", - сказал Макарий.