Аморима уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Футбол
 
13:23 05.01.2026
Аморима уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Аморима уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Аморима уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Португальский специалист Рубен Аморим уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте команды. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
футбол
спорт
рубен аморим
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
Новости
спорт, рубен аморим, манчестер юнайтед, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Рубен Аморим, Манчестер Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ)
Аморима уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Португалец Рубен Аморим уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Португальский специалист Рубен Аморим уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте команды.
Аморим возглавлял клуб с ноября 2024 года. Он сменил на этому посту нидерландца Эрика тен Хага, который также был отправлен в отставку. Соглашение португальца с клубом было рассчитано до лета 2027 года с опцией продления еще на один год.
Исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" назначен Даррен Флетчер. Он будет руководить командой в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Бернли" 7 января.
Всего под руководством Аморима "Манчестер Юнайтед" сыграл 63 матча, одержав 25 побед при 15 ничьих и 23 поражениях. Команда завершила прошлый сезон чемпионата Англии на 15-м месте в турнирной таблице. В текущем сезоне "красные дьяволы" располагаются на шестом месте в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Амориму 40 лет. До прихода в "Манчестер Юнайтед" он работал в португальском "Спортинге" с 2020 года. Под его руководством команда по два раза стала чемпионом страны и обладателем Кубка португальской лиги. До него клуб 19 лет не мог выиграть первенство страны.
Кристиан Нобоа - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Игравший 16 лет в РПЛ эквадорский футболист хочет поставлять в Россию кофе
Вчера, 07:39
 
Футбол
 
