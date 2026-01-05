Аморима уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Португальский специалист Рубен Аморим уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте команды.
Аморим возглавлял клуб с ноября 2024 года. Он сменил на этому посту нидерландца Эрика тен Хага, который также был отправлен в отставку. Соглашение португальца с клубом было рассчитано до лета 2027 года с опцией продления еще на один год.
Исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" назначен Даррен Флетчер. Он будет руководить командой в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Бернли" 7 января.
Всего под руководством Аморима "Манчестер Юнайтед" сыграл 63 матча, одержав 25 побед при 15 ничьих и 23 поражениях. Команда завершила прошлый сезон чемпионата Англии на 15-м месте в турнирной таблице. В текущем сезоне "красные дьяволы" располагаются на шестом месте в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Амориму 40 лет. До прихода в "Манчестер Юнайтед" он работал в португальском "Спортинге" с 2020 года. Под его руководством команда по два раза стала чемпионом страны и обладателем Кубка португальской лиги. До него клуб 19 лет не мог выиграть первенство страны.