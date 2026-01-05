Кабмин ФРГ не смог осудить захват Мадуро, сославшись на "сложность оценки"

БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Себастиан Хилле несколько раз подряд не смог ответить на вопрос, является ли нападение США на Венесуэлу и похищение президента Николаса Мадуро нарушением международных прав, сославшись на "сложность оценки".

Фридриха Мерца. "Правовая оценка действий США сложна. На это нам потребуется время. Критерием остаётся международное право", — сказал Хилле журналистам в ходе брифинга кабмина, сославшись на аналогичные высказывания канцлера ФРГ

На вопрос одного из журналистов о том, почему в случае с некоторыми акторами мировых событий оценка считается сложной, а в случае с Россией — нет, Хилле ответил, что "весь мир сложен", не вдаваясь в суть вопроса.

"Правительство не уклоняется от ответов. Я только что попытался — так же, как это вчера обозначил федеральный канцлер, — ещё раз объяснить, почему ситуация не так проста, не так однозначна и не сводится к одной области", — подчеркнул он, отвечая на вопрос, почему кабмин, среди которого юристами по образованию являются канцлер и министр иностранных дел, избегает обвинения США в нарушении международного права.

Другой журналист в связи с этим спросил, что - раз уж федеральное правительство не уклоняется от международно-правовой оценки – можно ли действия США в Венесуэле считать нарушением международного права, на что Хилле вновь сослался на слова Мерца.

"Ситуация сложная — об этом канцлер сказал вчера, я повторил это сегодня здесь, но углубляться сейчас в семинары по международному праву мы не будем", — подчеркнул он.

Подобным же образом он ответил на несколько последующих вопросов, сославшись на их "гипотетичность". В то же время Хилле осудил слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном захвате канцлера Фридриха Мерца.

"Как вы можете себе представить, мы, разумеется, приняли это высказывание к сведению. И, как вы также можете себе представить, федеральное правительство самым решительным образом осуждает любые подобные высказывания и угрозы", - заявил он.

После этого Хилле вновь задали вопрос о том, не получается ли так, что чисто гипотетические слова Медведева о нарушении международного права он осуждает самым жёстким образом, а когда подобное нарушение действительно происходит, то столь же жёсткого осуждения не следует. Данный вопрос представитель кабмина оставил без ответа, сославшись на затянувшийся брифинг.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в связи с захватом Мадуро может представить схожую ситуацию в отношении глав других стран, в качестве примера он привел канцлера Фридриха Мерца.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес