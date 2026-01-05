Рейтинг@Mail.ru
Кабмин ФРГ не смог осудить захват Мадуро, сославшись на "сложность оценки" - РИА Новости, 05.01.2026
20:05 05.01.2026
Кабмин ФРГ не смог осудить захват Мадуро, сославшись на "сложность оценки"
Кабмин ФРГ не смог осудить захват Мадуро, сославшись на "сложность оценки" - РИА Новости, 05.01.2026
Кабмин ФРГ не смог осудить захват Мадуро, сославшись на "сложность оценки"
Официальный представитель кабмина ФРГ Себастиан Хилле несколько раз подряд не смог ответить на вопрос, является ли нападение США на Венесуэлу и похищение... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
фридрих мерц
дмитрий медведев
оон
сша
венесуэла
россия
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, фридрих мерц, дмитрий медведев, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Фридрих Мерц, Дмитрий Медведев, ООН, Удары США по Венесуэле
Кабмин ФРГ не смог осудить захват Мадуро, сославшись на "сложность оценки"

Хилле не смог осудить захват Мадуро, сославшись на сложность оценки

БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Официальный представитель кабмина ФРГ Себастиан Хилле несколько раз подряд не смог ответить на вопрос, является ли нападение США на Венесуэлу и похищение президента Николаса Мадуро нарушением международных прав, сославшись на "сложность оценки".
"Правовая оценка действий США сложна. На это нам потребуется время. Критерием остаётся международное право", — сказал Хилле журналистам в ходе брифинга кабмина, сославшись на аналогичные высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Танкисты армии Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле объявили мобилизацию и военный режим для производств
Вчера, 19:41
На вопрос одного из журналистов о том, почему в случае с некоторыми акторами мировых событий оценка считается сложной, а в случае с Россией — нет, Хилле ответил, что "весь мир сложен", не вдаваясь в суть вопроса.
"Правительство не уклоняется от ответов. Я только что попытался — так же, как это вчера обозначил федеральный канцлер, — ещё раз объяснить, почему ситуация не так проста, не так однозначна и не сводится к одной области", — подчеркнул он, отвечая на вопрос, почему кабмин, среди которого юристами по образованию являются канцлер и министр иностранных дел, избегает обвинения США в нарушении международного права.
Другой журналист в связи с этим спросил, что - раз уж федеральное правительство не уклоняется от международно-правовой оценки – можно ли действия США в Венесуэле считать нарушением международного права, на что Хилле вновь сослался на слова Мерца.
"Ситуация сложная — об этом канцлер сказал вчера, я повторил это сегодня здесь, но углубляться сейчас в семинары по международному праву мы не будем", — подчеркнул он.
Подобным же образом он ответил на несколько последующих вопросов, сославшись на их "гипотетичность". В то же время Хилле осудил слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном захвате канцлера Фридриха Мерца.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия решительно осуждает агрессию США против Венесуэлы, заявил Небензя
Вчера, 18:50
"Как вы можете себе представить, мы, разумеется, приняли это высказывание к сведению. И, как вы также можете себе представить, федеральное правительство самым решительным образом осуждает любые подобные высказывания и угрозы", - заявил он.
После этого Хилле вновь задали вопрос о том, не получается ли так, что чисто гипотетические слова Медведева о нарушении международного права он осуждает самым жёстким образом, а когда подобное нарушение действительно происходит, то столь же жёсткого осуждения не следует. Данный вопрос представитель кабмина оставил без ответа, сославшись на затянувшийся брифинг.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в связи с захватом Мадуро может представить схожую ситуацию в отношении глав других стран, в качестве примера он привел канцлера Фридриха Мерца.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
США не ведут войну против Венесуэлы, заявил постпред при ООН
Вчера, 19:06
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроФридрих МерцДмитрий МедведевООНУдары США по Венесуэле
 
 
