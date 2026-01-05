Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ назвали действия США в Венесуэле чистым империализмом - РИА Новости, 05.01.2026
16:47 05.01.2026
В ФРГ назвали действия США в Венесуэле чистым империализмом
В ФРГ назвали действия США в Венесуэле чистым империализмом - РИА Новости, 05.01.2026
В ФРГ назвали действия США в Венесуэле чистым империализмом
Действия Соединенных Штатов в Венесуэле являются империализмом в чистом виде, мировому порядку грозит откат к праву на основе грубой силы, заявила... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T16:47:00+03:00
2026-01-05T16:47:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
гренландия
николас мадуро
дональд трамп
фридрих мерц
оон
в мире, сша, венесуэла, гренландия, николас мадуро, дональд трамп, фридрих мерц, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Гренландия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ООН, Удары США по Венесуэле
В ФРГ назвали действия США в Венесуэле чистым империализмом

Политик Брантнер назвала действия США в Венесуэле империализмом в чистом виде

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Действия Соединенных Штатов в Венесуэле являются империализмом в чистом виде, мировому порядку грозит откат к праву на основе грубой силы, заявила сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Франциска Брантнер в интервью газете Augsburger Allgemeine.
"Угрожать стране военной силой без какой-либо международно-правовой легитимации и при этом откровенно заявлять, что цель - её нефтяные ресурсы, - это империализм в чистом виде", — сказала она.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На Западе выступили с обвинением в адрес ЕС после атаки США на Венесуэлу
Вчера, 15:54
По ее словам, мировому порядку грозит откат к праву грубой силы и мир может оказаться на пороге новой эры политики больших держав, а заявления президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию должны быть восприняты по всей Европе как "тревожный сигнал".
"То, что (в связи с событиями в Венесуэле - ред.) сказал Фридрих Мерц, выглядит как бегство от реальности и попытка избежать конфронтации. Однако опыт показывает, что Трамп реагирует исключительно на решительность", - добавила она. Брантнер призвала немецкого канцлера сыграть в этом ключевую роль.
В субботу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, в стране не должно возникнуть политической нестабильности, нужно обеспечить переход к легитимному правительству на основе выборов. В то же время канцлер не стал объявлять, что действия США являются нарушением международных прав.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В бундестаге призвали осудить действия США в Венесуэле
3 января, 21:20
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле , президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы , призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Пожарный рядом с разрушенной зенитной установкой на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вице-канцлер ФРГ назвал действия США в Венесуэле сомнительными
4 января, 14:21
 
В миреСШАВенесуэлаГренландияНиколас МадуроДональд ТрампФридрих МерцООНУдары США по Венесуэле
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
