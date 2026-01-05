В ФРГ назвали действия США в Венесуэле чистым империализмом

БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Действия Соединенных Штатов в Венесуэле являются империализмом в чистом виде, мировому порядку грозит откат к праву на основе грубой силы, заявила сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Франциска Брантнер в интервью газете Augsburger Allgemeine.
"Угрожать стране военной силой без какой-либо международно-правовой легитимации и при этом откровенно заявлять, что цель - её нефтяные ресурсы, - это империализм в чистом виде", — сказала она.
По ее словам, мировому порядку грозит откат к праву грубой силы и мир может оказаться на пороге новой эры политики больших держав, а заявления президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию должны быть восприняты по всей Европе как "тревожный сигнал".
"То, что (в связи с событиями в Венесуэле - ред.) сказал Фридрих Мерц, выглядит как бегство от реальности и попытка избежать конфронтации. Однако опыт показывает, что Трамп реагирует исключительно на решительность", - добавила она. Брантнер призвала немецкого канцлера сыграть в этом ключевую роль.
В субботу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правовая оценка операции США в Венесуэле займет время, в стране не должно возникнуть политической нестабильности, нужно обеспечить переход к легитимному правительству на основе выборов. В то же время канцлер не стал объявлять, что действия США являются нарушением международных прав.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле , президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы , призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.