Опрос показал, сколько французов верят, что Лекорню останется премьером - РИА Новости, 05.01.2026
13:44 05.01.2026 (обновлено: 13:45 05.01.2026)
Опрос показал, сколько французов верят, что Лекорню останется премьером
Опрос показал, сколько французов верят, что Лекорню останется премьером - РИА Новости, 05.01.2026
Опрос показал, сколько французов верят, что Лекорню останется премьером
Больше 60% граждан Франции считают, что нынешний премьер-министр страны Себастьян Лекорню не продержится на посту дольше лета 2026 года, свидетельствуют... РИА Новости, 05.01.2026
в мире, франция, себастьян лекорню, франсуа байру, эммануэль макрон
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон
Опрос показал, сколько французов верят, что Лекорню останется премьером

Французы считают, что Лекорню не продержится на посту дольше лета 2026 года

© AP Photo / Ludovic Marin/POOLСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marin/POOL
Себастьян Лекорню. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Больше 60% граждан Франции считают, что нынешний премьер-министр страны Себастьян Лекорню не продержится на посту дольше лета 2026 года, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Toluna-Harris Interactive.
Лекорню был назначен главой кабмина в сентябре 2025 года после вотума недоверия правительству его предшественника Франсуа Байру. В начале октября он подал в отставку, пробыв на посту менее месяца, однако уже через несколько дней его вновь назначили премьером. Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис.
Себастьен Лекорню - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Почти 70 процентов французов не доверяют Лекорню, показал опрос
4 декабря 2025, 16:01
"По мнению чуть больше 6 из 10 французов, Себастьян Лекорню останется премьер-министром самое позднее до лета 2026 года", - говорится в исследовании.
Из них только 19% верят, что Лекорню продержится непосредственно до лета, в то время как 43% считают, что он будет занимать кресло премьера лишь до весны.
Вместе с этим 9% опрошенных выразили уверенность, что политик останется в должности до конца 2026 года, а 29% считают, что он не уйдет с поста до конца президентского срока Эммануэля Макрона в 2027 году.
При этом на фоне недавнего политического кризиса во Франции большинство граждан (59%) выступили против очередного роспуска парламента и досрочных выборов.
Опрос проводился онлайн 29-30 декабря 2025 года среди 2 767 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Погрешность составляет от 1,0 до 2,3 процентных пункта.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Опрос показал, как французы относятся к ситуации в стране
Вчера, 11:07
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюФрансуа БайруЭммануэль Макрон
 
 
