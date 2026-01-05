Опрос показал, сколько французов верят, что Лекорню останется премьером

ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Больше 60% граждан Франции считают, что нынешний премьер-министр страны Себастьян Лекорню не продержится на посту дольше лета 2026 года, Больше 60% граждан Франции считают, что нынешний премьер-министр страны Себастьян Лекорню не продержится на посту дольше лета 2026 года, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Toluna-Harris Interactive.

Лекорню был назначен главой кабмина в сентябре 2025 года после вотума недоверия правительству его предшественника Франсуа Байру . В начале октября он подал в отставку, пробыв на посту менее месяца, однако уже через несколько дней его вновь назначили премьером. Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис.

"По мнению чуть больше 6 из 10 французов, Себастьян Лекорню останется премьер-министром самое позднее до лета 2026 года", - говорится в исследовании.

Из них только 19% верят, что Лекорню продержится непосредственно до лета, в то время как 43% считают, что он будет занимать кресло премьера лишь до весны.

Вместе с этим 9% опрошенных выразили уверенность, что политик останется в должности до конца 2026 года, а 29% считают, что он не уйдет с поста до конца президентского срока Эммануэля Макрона в 2027 году.

При этом на фоне недавнего политического кризиса во Франции большинство граждан (59%) выступили против очередного роспуска парламента и досрочных выборов.