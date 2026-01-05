Опрос показал, сколько французов верят, что Лекорню останется премьером

https://ria.ru/20260105/frantsiya-2066464693.html
ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости.
Больше 60% граждан Франции считают, что нынешний премьер-министр страны Себастьян Лекорню не продержится на посту дольше лета 2026 года, свидетельствуют
результаты опроса исследовательской компании Toluna-Harris Interactive.
Лекорню
был назначен главой кабмина в сентябре 2025 года после вотума недоверия правительству его предшественника Франсуа Байру
. В начале октября он подал в отставку, пробыв на посту менее месяца, однако уже через несколько дней его вновь назначили премьером. Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию
в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис.
"По мнению чуть больше 6 из 10 французов, Себастьян Лекорню останется премьер-министром самое позднее до лета 2026 года", - говорится в исследовании.
Из них только 19% верят, что Лекорню продержится непосредственно до лета, в то время как 43% считают, что он будет занимать кресло премьера лишь до весны.
Вместе с этим 9% опрошенных выразили уверенность, что политик останется в должности до конца 2026 года, а 29% считают, что он не уйдет с поста до конца президентского срока Эммануэля Макрона
в 2027 году.
При этом на фоне недавнего политического кризиса во Франции большинство граждан (59%) выступили против очередного роспуска парламента и досрочных выборов.
Опрос проводился онлайн 29-30 декабря 2025 года среди 2 767 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Погрешность составляет от 1,0 до 2,3 процентных пункта.