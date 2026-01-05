Рейтинг@Mail.ru
Супруга Мадуро заявила в суде, что полностью невиновна
20:25 05.01.2026 (обновлено: 20:33 05.01.2026)
Супруга Мадуро заявила в суде, что полностью невиновна
Супруга Мадуро заявила в суде, что полностью невиновна
Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Силия Флорес, заявила американскому суду в понедельник, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях... РИА Новости, 05.01.2026
Супруга Мадуро заявила в суде, что полностью невиновна

CNN: супруга Мадуро заявила о своей невиновности в предъявленных обвинениях

© РИА Новости / Администрация президента Венесуэлы | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Администрация президента Венесуэлы
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Силия Флорес, заявила американскому суду в понедельник, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
"Я невиновна, полностью невиновна", - передает телеканал CNN ее слова с заседания суда, проходящего в Нью-Йорке.
Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы
