https://ria.ru/20260105/floris-2066523293.html
Супруга Мадуро заявила в суде, что полностью невиновна
Супруга Мадуро заявила в суде, что полностью невиновна - РИА Новости, 05.01.2026
Супруга Мадуро заявила в суде, что полностью невиновна
Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Силия Флорес, заявила американскому суду в понедельник, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:25:00+03:00
2026-01-05T20:25:00+03:00
2026-01-05T20:33:00+03:00
нью-йорк (город)
сша
в мире
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066207899_0:181:2350:1503_1920x0_80_0_0_cd475925e0d62be2b7d30527e7b2eeff.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066522750.html
нью-йорк (город)
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066207899_0:91:2267:1791_1920x0_80_0_0_bfd41ac0f265e21433b784d7fe8606cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), сша, в мире, венесуэла, николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
Нью-Йорк (город), США, В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
Супруга Мадуро заявила в суде, что полностью невиновна
CNN: супруга Мадуро заявила о своей невиновности в предъявленных обвинениях