Рейтинг@Mail.ru
Тарасов стал первой звездой победного матча "Флориды" против "Колорадо" - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 05.01.2026 (обновлено: 10:49 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/florida-2066445529.html
Тарасов стал первой звездой победного матча "Флориды" против "Колорадо"
Тарасов стал первой звездой победного матча "Флориды" против "Колорадо" - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Тарасов стал первой звездой победного матча "Флориды" против "Колорадо"
Клуб "Флорида Пантерз" на своем льду обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T10:36:00+03:00
2026-01-05T10:49:00+03:00
спорт
арсений грицюк
аарон экблад
арттури лехконен
даниил тарасов
флорида пантерз
колорадо эвеланш
каролина харрикейнз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839470858_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_aac1ff28bc65502a4ecd9a80971f750d.jpg
https://ria.ru/20260105/demidov-2066412619.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839470858_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_6e905817b06ef15040d2ad4e65fad4e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, арсений грицюк, аарон экблад, арттури лехконен, даниил тарасов, флорида пантерз, колорадо эвеланш, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Арсений Грицюк, Аарон Экблад, Арттури Лехконен, Даниил Тарасов, Флорида Пантерз, Колорадо Эвеланш, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Тарасов стал первой звездой победного матча "Флориды" против "Колорадо"

Тарасов отразил 27 бросков и помог "Флориде" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

© UEFA Сайт НХЛДаниил Тарасов
Даниил Тарасов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© UEFA Сайт НХЛ
Даниил Тарасов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Клуб "Флорида Пантерз" на своем льду обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Сэм Беннет (7-я минута) и Аарон Экблад (39). У "Колорадо" голом отметился Арттури Лехконен (12).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 января 2026 • начало в 01:00
Завершен
Флорида
2 : 1
Колорадо
06:27 • Сэм Беннетт
38:12 • Аарон Экблад
11:51 • Арттури Лехконен
(Джош Мэнсон, Брок Нельсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вратарь "Флориды" Даниил Тарасов отразил 27 из 28 бросков по воротам и был признан первой звездой матча. Россиянин провел 14-ю игру в нынешнем сезоне НХЛ, пять из которых завершились победой "пантер".
"Флорида" идет на четвертом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 47 очков. "Колорадо" (69) прервало серию десятиматчевую победную серию и остается лидером в Центральном дивизионе.
В другом матче клуб "Каролина Харрикейнз" на выезде обыграл "Нью-Джерси Девилз" со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе хозяев передачей отметился российский нападающий Арсений Грицюк. "Чикаго Блэкхокс" на своем льду в овертайме одержал победу над "Вегас Голден Найтс" - 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей голевой пас в овертайме на свой счет записал российский форвард Илья Михеев.
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Пас Демидова помог "Монреалю" обыграть "Даллас" в матче НХЛ
00:42
 
СпортАрсений ГрицюкАарон ЭкбладАрттури ЛехконенДаниил ТарасовФлорида ПантерзКолорадо ЭвеланшКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    1-й сет
    Д. Медведев
    М. Фучович
    4
    2
  • Хоккей
    05.01 14:30
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
  • Хоккей
    05.01 17:00
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Хоккей
    05.01 17:00
    Сочи
    Динамо Москва
  • Баскетбол
    05.01 17:00
    ЦСКА
    Автодор
  • Хоккей
    06.01 03:00
    Вашингтон
    Анахайм
  • Хоккей
    06.01 03:00
    Рейнджерс
    Юта
  • Хоккей
    06.01 03:30
    Оттава
    Детройт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала