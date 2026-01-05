Тарасов стал первой звездой победного матча "Флориды" против "Колорадо"

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Клуб "Флорида Пантерз" на своем льду обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Сэм Беннет (7-я минута) и Аарон Экблад (39). У "Колорадо" голом отметился Арттури Лехконен (12).
05 января 2026 • начало в 01:00
Завершен
06:27 • Сэм Беннетт
38:12 • Аарон Экблад
11:51 • Арттури Лехконен
Вратарь "Флориды" Даниил Тарасов отразил 27 из 28 бросков по воротам и был признан первой звездой матча. Россиянин провел 14-ю игру в нынешнем сезоне НХЛ, пять из которых завершились победой "пантер".
"Флорида" идет на четвертом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 47 очков. "Колорадо" (69) прервало серию десятиматчевую победную серию и остается лидером в Центральном дивизионе.
В другом матче клуб "Каролина Харрикейнз" на выезде обыграл "Нью-Джерси Девилз" со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе хозяев передачей отметился российский нападающий Арсений Грицюк. "Чикаго Блэкхокс" на своем льду в овертайме одержал победу над "Вегас Голден Найтс" - 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей голевой пас в овертайме на свой счет записал российский форвард Илья Михеев.