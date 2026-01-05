https://ria.ru/20260105/flores-2066529409.html
Жена Мадуро представилась на суде первой леди Венесуэлы
Жена Мадуро представилась на суде первой леди Венесуэлы - РИА Новости, 05.01.2026
Жена Мадуро представилась на суде первой леди Венесуэлы
Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Силия Флорес, на заседании суда в Нью-Йорке представилась как первая леди Венесуэлы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.01.2026
венесуэла
нью-йорк (город)
в мире
сша
николас мадуро
силия флорес
Жена Мадуро представилась на суде первой леди Венесуэлы
РИА Новости: Флорес на заседании суда представилась первой леди Венесуэлы