Жена Мадуро на заседании суда не вела никаких записей
21:03 05.01.2026
Жена Мадуро на заседании суда не вела никаких записей
Жена Мадуро на заседании суда не вела никаких записей
Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес, в отличие от своего мужа, не вела никаких записей в ходе заседания суда в Нью-Йорке, где им были... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:03:00+03:00
2026-01-05T21:09:00+03:00
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
Жена Мадуро на заседании суда не вела никаких записей

РИА Новости: жена Мадуро Флорес не вела записей на заседании суда

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес, в отличие от своего мужа, не вела никаких записей в ходе заседания суда в Нью-Йорке, где им были предъявлены обвинения, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Мадуро с супругой покинули зал суда в Нью-Йорке в сопровождении службы маршаллов США.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Жена Мадуро представилась на суде первой леди Венесуэлы
