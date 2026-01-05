https://ria.ru/20260105/flores-2066528827.html
Жена Мадуро на заседании суда не вела никаких записей
Жена Мадуро на заседании суда не вела никаких записей - РИА Новости, 05.01.2026
Жена Мадуро на заседании суда не вела никаких записей
Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес, в отличие от своего мужа, не вела никаких записей в ходе заседания суда в Нью-Йорке, где им были... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:03:00+03:00
2026-01-05T21:03:00+03:00
2026-01-05T21:09:00+03:00
нью-йорк (город)
силия флорес
николас мадуро
сша
в мире
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066233950_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_f14322bf97981b0a379ea34cdc42b04d.jpg
https://ria.ru/20260105/flores-2066529409.html
нью-йорк (город)
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066233950_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53f4db63ab3b1053f8eaccc9c8cc93ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), силия флорес, николас мадуро, сша, в мире, венесуэла
Нью-Йорк (город), Силия Флорес, Николас Мадуро, США, В мире, Венесуэла
Жена Мадуро на заседании суда не вела никаких записей
РИА Новости: жена Мадуро Флорес не вела записей на заседании суда