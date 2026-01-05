"Нельзя говорить": в финском парламенте разгорелся скандал

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Финские оппозиционные парламентарии обвинили главу МИД Финляндии Элину Валтонен в сознательном затягивании осуждения ударов США по Венесуэле, пишет финская газета Iltalehti.
Лидер "Центристской партии" Анти Кайконен предложил созвать министерский комитет по иностранным делам и политики безопасности, чтобы услышать мнение высшего руководства страны, также хранившего молчание по вопросу Венесуэлы.
"Руководство внешнеполитического ведомства проявляет удивительную осторожность в комментариях по поводу событий" — сыронизировал Кайконен в беседе с изданием.
Газета отмечает, что позже Валтонен все же опубликовала заявление о реакции Финляндии на атаку США на Венесуэлу под давлением оппозиции парламента, однако воздержалась от осуждения действий американской стороны.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.