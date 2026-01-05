"Нельзя говорить": в финском парламенте разгорелся скандал

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Финские оппозиционные парламентарии обвинили главу МИД Финляндии Элину Валтонен в сознательном затягивании осуждения ударов США по Венесуэле, пишет финская газета Iltalehti.

Лидер "Центристской партии" Анти Кайконен предложил созвать министерский комитет по иностранным делам и политики безопасности, чтобы услышать мнение высшего руководства страны, также хранившего молчание по вопросу Венесуэлы.