Рейтинг@Mail.ru
"Нельзя говорить": в финском парламенте разгорелся скандал - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 05.01.2026 (обновлено: 04:17 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/finlyandiya-2066424463.html
"Нельзя говорить": в финском парламенте разгорелся скандал
"Нельзя говорить": в финском парламенте разгорелся скандал - РИА Новости, 05.01.2026
"Нельзя говорить": в финском парламенте разгорелся скандал
Финские оппозиционные парламентарии обвинили главу МИД Финляндии Элину Валтонен в сознательном затягивании осуждения ударов США по Венесуэле, пишет финская... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T04:16:00+03:00
2026-01-05T04:17:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
финляндия
николас мадуро
силия флорес
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992995296_0:0:2752:1548_1920x0_80_0_0_19bf806629e88c03c33b6950ab579f76.jpg
https://ria.ru/20260105/britaniya-2066415656.html
https://ria.ru/20260105/tramp-2066422924.html
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066419845.html
венесуэла
сша
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992995296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1509a654ab31eba5c4ba37f76c11b839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, финляндия, николас мадуро, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Финляндия, Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
"Нельзя говорить": в финском парламенте разгорелся скандал

Iltalehti: финские депутаты обвинили главу МИД в уклонении от критики атаки США

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в Кишиневе
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Финские оппозиционные парламентарии обвинили главу МИД Финляндии Элину Валтонен в сознательном затягивании осуждения ударов США по Венесуэле, пишет финская газета Iltalehti.
"Уже больше суток нельзя говорить об очевидном — а именно о том, что удар США по Венесуэле противоречит международному праву. Руководство внешнеполитической службы явно не способно на это", — написала председатель партии "Левый союз" Минья Коскела в социальной сети X.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На руку России: в Британии назвали необычный итог атаки на Венесуэлу
01:41
Лидер "Центристской партии" Анти Кайконен предложил созвать министерский комитет по иностранным делам и политики безопасности, чтобы услышать мнение высшего руководства страны, также хранившего молчание по вопросу Венесуэлы.
"Руководство внешнеполитического ведомства проявляет удивительную осторожность в комментариях по поводу событий" — сыронизировал Кайконен в беседе с изданием.
Газета отмечает, что позже Валтонен все же опубликовала заявление о реакции Финляндии на атаку США на Венесуэлу под давлением оппозиции парламента, однако воздержалась от осуждения действий американской стороны.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп утверждает, что США сейчас управляют Венесуэлой
03:58
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Ради Украины: в ЕС сделали признание после атаки США на Венесуэлу
03:05
 
В миреВенесуэлаСШАФинляндияНиколас МадуроСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала