В Минздраве рассказали, какие травмы можно получить при запуске фейерверка
05.01.2026
В Минздраве рассказали, какие травмы можно получить при запуске фейерверка
В Минздраве рассказали, какие травмы можно получить при запуске фейерверка - РИА Новости, 05.01.2026
В Минздраве рассказали, какие травмы можно получить при запуске фейерверка
Человек при неправильном запуске фейерверков рискует получить переломы костей кисти, травмы глаз и ожоги различных частей тела, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2026
Новости
общество, россия
Общество, Россия
В Минздраве рассказали, какие травмы можно получить при запуске фейерверка

РИА Новости: при запуске фейерверка можно получить травмы глаз и ожоги

Люди запускают фейерверк во время встречи Нового года
Люди запускают фейерверк во время встречи Нового года
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Люди запускают фейерверк во время встречи Нового года. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Человек при неправильном запуске фейерверков рискует получить переломы костей кисти, травмы глаз и ожоги различных частей тела, рассказал РИА Новости травматолог-ортопед, кистевой хирург, врач экстренного поста приемного отделения НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Минздрава России Владислав Малышев.
"Какие травмы встречаются чаще всего: на первом месте - травмы кисти, поскольку именно руки удерживают пиротехническое устройство. Наиболее распространены: отрывы сегментов пальцев и кисти; множественные переломы костей кисти; повреждения сухожилий сгибателей; обширные дефекты мягких тканей", - рассказал врач.
2 января, 08:18
В Благовещенске ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва фейерверка
В Благовещенске ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва фейерверка
2 января, 08:18
Он отметил, что особенность таких повреждений - массивное разрушение анатомических структур, что часто делает невозможной реплантацию отчлененных сегментов и сохранение конечности. В дальнейшем пациенту требуется несколько этапных реконструктивных операций, а функция кисти нередко восстанавливается лишь частично.
"Также часто встречаются: травмы глаз (контузии, кровоизлияния, инородные тела, ожоги); ожоги лица, рук и верхней половины туловища; при взрыве на корточках - повреждения области паха и наружных половых органов", - пояснил Малышев.
Он отметил, что основные причины травм - это нарушение инструкции по применению, использование некачественной или самодельной пиротехники, а также применение изделий не по назначению.
"Опасны ситуации, когда устройство не срабатывает сразу: попытки подойти к нему, наклониться или повторно поджечь фитиль нередко заканчиваются взрывом непосредственно рядом с лицом и руками", - добавил эксперт.
Также одной из причин травм является алкоголь. Так, по клиническим наблюдениям, алкогольное опьянение выявляется примерно у 20% пострадавших. Хотя большинство травм происходит у трезвых людей, алкоголь значительно снижает контроль, реакцию и критическую оценку риска.
1 января, 21:57
В Чехии мужчина лишился кистей рук, запустив запрещенный фейерверк
В Чехии мужчина лишился кистей рук, запустив запрещенный фейерверк
1 января, 21:57
 
ОбществоРоссия
 
 
