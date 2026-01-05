Люди запускают фейерверк во время встречи Нового года. Архивное фото

Люди запускают фейерверк во время встречи Нового года

В Минздраве рассказали, какие травмы можно получить при запуске фейерверка

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Человек при неправильном запуске фейерверков рискует получить переломы костей кисти, травмы глаз и ожоги различных частей тела, рассказал РИА Новости травматолог-ортопед, кистевой хирург, врач экстренного поста приемного отделения НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена Минздрава России Владислав Малышев.

"Какие травмы встречаются чаще всего: на первом месте - травмы кисти, поскольку именно руки удерживают пиротехническое устройство. Наиболее распространены: отрывы сегментов пальцев и кисти; множественные переломы костей кисти; повреждения сухожилий сгибателей; обширные дефекты мягких тканей", - рассказал врач.

Он отметил, что особенность таких повреждений - массивное разрушение анатомических структур, что часто делает невозможной реплантацию отчлененных сегментов и сохранение конечности. В дальнейшем пациенту требуется несколько этапных реконструктивных операций, а функция кисти нередко восстанавливается лишь частично.

"Также часто встречаются: травмы глаз (контузии, кровоизлияния, инородные тела, ожоги); ожоги лица, рук и верхней половины туловища; при взрыве на корточках - повреждения области паха и наружных половых органов", - пояснил Малышев.

Он отметил, что основные причины травм - это нарушение инструкции по применению, использование некачественной или самодельной пиротехники, а также применение изделий не по назначению.

"Опасны ситуации, когда устройство не срабатывает сразу: попытки подойти к нему, наклониться или повторно поджечь фитиль нередко заканчиваются взрывом непосредственно рядом с лицом и руками", - добавил эксперт.