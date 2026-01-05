https://ria.ru/20260105/elets-2066497935.html
В Ельце женщина пострадала при падении обломков БПЛА
В Ельце женщина пострадала при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 05.01.2026
В Ельце женщина пострадала при падении обломков БПЛА
Женщина получила баротравму при падении обломков БПЛА в Ельце Липецкой области, пострадавшую госпитализировали, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.01.2026
В Ельце женщина пострадала при падении обломков БПЛА
