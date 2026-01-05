Эксперт: контроль над венесуэльской нефтью позволит США влиять на рынок

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Контроль над венесуэльской нефтью означает для США возможность влиять на глобальное предложение и ценовой коридор, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости израильский аналитик, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров.