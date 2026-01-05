Рейтинг@Mail.ru
ЕК подтвердила вступление Украины в ЕС как часть гарантий безопасности - РИА Новости, 05.01.2026
16:52 05.01.2026
ЕК подтвердила вступление Украины в ЕС как часть гарантий безопасности
ЕК подтвердила вступление Украины в ЕС как часть гарантий безопасности - РИА Новости, 05.01.2026
ЕК подтвердила вступление Украины в ЕС как часть гарантий безопасности
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подтвердила, что вступление Украины в ЕС входит в число гарантий безопасности, обсуждаемых в рамках "коалиции желающих". РИА Новости, 05.01.2026
в мире
украина
сша
франция
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
в мире, украина, сша, франция, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Франция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
ЕК подтвердила вступление Украины в ЕС как часть гарантий безопасности

Пиньо: вступление Украины в ЕС входит в число гарантий безопасности

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подтвердила, что вступление Украины в ЕС входит в число гарантий безопасности, обсуждаемых в рамках "коалиции желающих".
Владимир Зеленский 30 декабря сообщил, что 6 января во Франции пройдет встреча лидеров "коалиции желающих".
"Не предвосхищая итоги и содержание завтрашних обсуждений на уровне лидеров (коалиции желающих – ред.), можно сказать, что среди гарантий безопасности существует одна вполне четкая гарантия: перспектива вступления Украины в ЕС. Это относится к тому, что ЕС как таковой может предложить независимо от того, что находится в ведении "коалиции желающих". Что касается деталей и вклада каждой стороны, следует дождаться итогов завтрашней встречи для получения дополнительной информации о гарантиях безопасности в целом", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим.
Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двусторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ: Европа указала Трампу на необходимость гарантий безопасности для Киева
30 декабря 2025, 09:36
 
В миреУкраинаСШАФранцияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
