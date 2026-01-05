ЕК подтвердила вступление Украины в ЕС как часть гарантий безопасности

БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подтвердила, что вступление Украины в ЕС входит в число гарантий безопасности, обсуждаемых в рамках "коалиции желающих".
Владимир Зеленский 30 декабря сообщил, что 6 января во Франции пройдет встреча лидеров "коалиции желающих".
"Не предвосхищая итоги и содержание завтрашних обсуждений на уровне лидеров (коалиции желающих – ред.), можно сказать, что среди гарантий безопасности существует одна вполне четкая гарантия: перспектива вступления Украины в ЕС. Это относится к тому, что ЕС как таковой может предложить независимо от того, что находится в ведении "коалиции желающих". Что касается деталей и вклада каждой стороны, следует дождаться итогов завтрашней встречи для получения дополнительной информации о гарантиях безопасности в целом", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим.
Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двусторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
