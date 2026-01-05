Управлять Венесуэлой должен венесуэльский народ, а не США, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Управлять Венесуэлой должен венесуэльский народ, а не США, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил, что Штаты сейчас управляют Венесуэлой, и его не надо об этом спрашивать.
"Что касается вопроса об управлении страной, то, разумеется, именно венесуэльский народ должен управлять своим государством, как и любой другой народ, независимо от того, о какой стране идет речь", - ответила она на вопрос о том, что Еврокомиссия думает о заявленном намерении США контролировать Венесуэлу.
Она добавила, что ЕС всегда выступал за мирный демократический переход в Венесуэле, осуществляемый самими венесуэльцами, и уважение воли венесуэльского народа должно оставаться единственным возможным путем к восстановлению демократии и выходу из текущего кризиса.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.