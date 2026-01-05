ЕК не признала легитимность вице-президента Венесуэлы как главы страны

БРЮССЕЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Еврокомиссия не признает легитимность вице-президента Дельси Родригес как фактического главы Венесуэлы, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
"Мы четко указали, чью легитимность признаем: легитимность лиц, избранных демократическим путем", - ответила она на вопрос, считает ли ЕС легитимной Родригес.
Хиппер добавила, что основной соперник Николаса Мадуро на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалес, а также лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо должны быть включены в политический переход в стране.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.